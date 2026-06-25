Milan-Leao, futuro ancora da decidere? Contatto con Amorim!

Rafa Leao ha avuto un contatto telefonico con Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan. La conversazione è stata breve e formale, senza affrontare questioni tattiche o di progetto.

Leao-Amorim: una telefonata di cortesia, nulla più

Come affermato da Gianluca Di Marzio, la telefonata tra il numero 10 portoghese e il tecnico è rimasta sul piano della presentazione. I due hanno deciso di rinviare discussioni più sostanziali a dopo la conclusione del Mondiale, lasciando tutto in sospeso. Non c’è stato alcun confronto su programmi, strategie o il ruolo di Leao nella nuova struttura tattica rossonera. Una scelta consapevole di entrambi: affrontare questi temi quando il calendario internazionale non assorbirà le energie del giocatore. Lo stesso Leao aveva già dichiarato il suo orientamento prima di partire per la competizione mondiale:

“È un ottimo allenatore, ma prenderò una decisione definitiva soltanto dopo il Mondiale”.

Rafael Leao con la maglia del Milan

Le ambizioni di Leao al Milan

Prima dell’inizio della rassegna mondiale, il classe ’99 aveva usato parole inequivocabili sul suo futuro in rossonero:

“Al Milan ho già conquistato ciò che ambivo. Se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare”.

Non era una dichiarazione di amore eterno, bensì il riconoscimento di un ciclo potenzialmente concluso. Il portoghese aveva raggiunto i suoi obiettivi personali in Serie A e rimaneva aperto a nuove sfide europee.

Cosa cambierà con Amorim? Difficile dirlo prima di un vero confronto. Amorim avrà del tempo per convincere Leao della bontà del suo progetto tattico e del ruolo che intende assegnargli. Il tecnico portoghese conosce il calcio europeo di alto livello e potrebbe rappresentare una sponda credibile per trattenere un giocatore che sente di avere ancora ambizioni da realizzare altrove.

La stagione rossonera di Leao è stata complicata: infortuni frequenti, un rendimento altalenante, momenti di frustrazione. Proprio queste difficoltà potrebbero spingere il giocatore verso una nuova esperienza.