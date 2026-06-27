Gonçalo Ramos-Milan, la cifra super continua a salire: la rivelazione di Romano!

Gonçalo Ramos arriva al Milan per una cifra record: 74 milioni di euro di parte fissa più bonus che porteranno l’investimento oltre gli 80 milioni complessivi. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, l’attaccante portoghese ha già completato le visite mediche con il club rossonero e ha sottoscritto un contratto quinquennale. L’operazione rappresenta uno sforzo economico senza precedenti per il Milan sotto la gestione Cardinale, con il club che ha deciso di chiudere rapidamente per evitare la concorrenza di una squadra inglese e dell’Atletico Madrid.

Ramos e la scelta di Amorim: l’allenatore portoghese ha voluto il suo attaccante

Ruben Amorim arriva a Milano con il giocatore che aveva cercato al Manchester United. L’allenatore portoghese ha avuto un ruolo decisivo nella trattativa, contattando direttamente Ramos e spingendo il club a concludere l’affare. Jorge Mendes, agente del calciatore, è stato in Italia in gran segreto per definire i dettagli dell’accordo con il PSG e il Milan.

Quale messaggio manda questa operazione al resto del mercato? Il Milan non aspetta, investe subito per seguire le indicazioni tecniche dell’allenatore. Amorim avrà voce decisiva anche sui prossimi rinforzi, con il club già orientato a proseguire sulla stessa strada per completare la rosa.

Gonçalo Ramos in azione con la maglia del PSG

Una cifra storica per il Milan: il superamento degli 80 milioni con i bonus

L’investimento totale potrebbe raggiungere gli 80 milioni di euro al verificarsi di tutti i bonus previsti dall’accordo, come affermato da Romano nel suo canale YouTube. Si tratta di un’operazione che cambia i parametri di spesa del Milan, segnando un punto di rottura rispetto al recente passato. Il club rossonero ha scelto di andare all-in per assicurarsi un attaccante ritenuto centrale nel progetto di Amorim, rifiutando di rischiare di perderlo per questioni economiche.

La decisione di Ramos di scegliere il Milan tra le opzioni disponibili ha avuto un peso specifico nel chiudere i tempi della trattativa. L’attaccante ha preferito il progetto rossonero, accettando il contratto proposto da Cardinale e dalla società. Mendes continuerà a lavorare con il Milan anche per altre operazioni di mercato, inclusa la situazione di Gimenez al Porto e le valutazioni su altri profili.