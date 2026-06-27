Mercato Milan, non solo Ramos: nuovo obiettivo sotto la regia di Mendes

Casadó diventa il prossimo obiettivo del Milan dopo l’arrivo di Gonçalo Ramos. Jorge Mendes lavora per portare il centrocampista del Barcellona in rossonero.

Casadó al Milan: la strategia di Mendes

Jorge Mendes non si ferma. L’agente portoghese, artefice dell’operazione che ha consegnato Gonçalo Ramos al Milan, ha già individuato il prossimo colpo rossonero: Marc Casadó, centrocampista del Barcellona. Lo spagnolo cerca continuità agonistica e il club catalano, pur valutando il giocatore, non garantisce spazi certi nella prossima stagione. Le condizioni sono favorevoli per un’operazione in prestito con diritto di riscatto, formula che il Milan intende utilizzare per ridurre i rischi finanziari.

Casadó rappresenta un profilo tattico preciso per il progetto rossonero. La sua capacità di agire sulla linea mediana si adatta perfettamente al sistema di gioco che prevede due centrocampisti di qualità. La duttilità tecnica dello spagnolo consentirebbe al Milan di mantenere fluidità nel possesso palla e verticalizzazioni rapide.

Casadó durante una sessione di allenamento col Barcellona

Prestito con riscatto: l’opzione concreta

Secondo Sport, il Milan ha scelto la formula del prestito con diritto di riscatto, strategia che consente di testare il giocatore senza impegni economici definitivi. Barcellona potrebbe accettare per dare al giovane spagnolo la continuità richiesta e alleggerire il monte ingaggi estivo.

L’operazione non rappresenta una priorità assoluta nel mercato rossonero, ma rientra in una logica di opportunità. Le prossime settimane definiranno la fattibilità dell’operazione. Barcellona deve prima risolvere la situazione contrattuale di alcuni giocatori, e il Milan continua a lavorare su più fronti per costruire una rosa competitiva. Casadó rimane una soluzione concreta se le dinamiche di mercato e i tempi di trattativa lo permetteranno, confermando che il calciomercato Milan non si ferma dopo Gonçalo Ramos.