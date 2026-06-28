Hjulmand al Milan? Cambia tutto: l’annuncio di Moretto sulla trattativa

Morten Hjulmand sfuma dai radar rossoneri. L’Atlético Madrid accelera decisamente per il centrocampista danese dello Sporting Lisbona, trasformando quella che era una candidatura in corsa in una priorità assoluta del club spagnolo. Il Milan aveva osservato con interesse il profilo dello Sporting nelle scorse settimane, ma secondo Matteo Moretto il giocatore va verso l’Atletico Madrid.

Hjulmand: l’Atlético accende i motori con Simeone

L’Atlético Madrid non ha dubbi. El Cholo Simeone ha dato il via libera all’operazione, convinto che il mediano danese rappresenti esattamente il profilo necessario per blindare la zona nevralgica del campo. La dirigenza colchonera sta già organizzando nuovi contatti nelle prossime settimane per valutare la concreta fattibilità dell’affare. Il vantaggio principale dell’Atlético risiede nella volontà dichiarata del giocatore: Hjulmand vuole giocare in Spagna e ha dato il suo benestare al trasferimento al Metropolitano.

Milan fuori dalla corsa: budget esaurito e rosa intasata

Due fattori hanno definitivamente spinto il Milan lontano da Hjulmand: l’enorme investimento già sostenuto per Gonçalo Ramos, che ha prosciugato le risorse offensive del bilancio, e l’affollamento preoccupante nel centrocampo rossonero, dove la rosa conta già troppe soluzioni per il numero di posti disponibili. La scelta del Milan è consapevole e dettata da logiche di bilancio. Amorim apprezzava genuinamente il profilo di Hjulmand, riconoscendone le qualità professionali e umane, ma le contingenze esterne hanno reso impossibile la trattativa prima ancora che iniziasse.

L’Atlético, invece, ha una struttura diversa e una disponibilità economica che il Milan non poteva eguagliare in questa finestra di mercato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i colchoneros riusciranno a trovare un’intesa con lo Sporting sulle cifre per il trasferimento. La candidatura di Hjulmand in Spagna continua a guadagnare terreno quotidianamente, mentre il Milan si concentra su altri profili per il centrocampo, consapevole che questa pista è ormai fuori dalla sua portata.