Ibrahimovic spinge per Slot al Milan, ma c’è un problema: la situazione

Arne Slot piace a Zlatan Ibrahimovic, ma il Milan deve fare i conti con una richiesta economica importante. L’ex allenatore del Liverpool chiede sei milioni di euro annui di stipendio.

Slot e il riscatto dopo Liverpool: la spinta di Ibrahimovic

Secondo quanto analizzato da SportMediaset, Slot rappresenta uno dei tre candidati principali per la panchina rossonera. L’olandese gode del sostegno diretto di Ibrahimovic, che apprezza la sua esperienza vincente. Ha vinto sia con il Feyenoord che con i Reds, dimostrando di sapere come costruire una squadra competitiva. Dopo l’esonero dal club inglese, Slot ha grande voglia di riscatto e potrebbe trovare nel Milan la piattaforma ideale per rilanciarsi in un top club europeo.

La questione dell’agente Rafaela Pimenta gioca a suo favore nel contesto milanista, dove già operano professionisti legati alla stessa agenzia. Tuttavia, la sua esperienza recente solleva interrogativi sulla gestione dello spogliatoio. Durante l’ultima stagione al Liverpool, Slot non ha brillato nel gestire situazioni complicate nello spogliatoio, come dimostrato dal caso Salah. In un Milan dove le tensioni interne potrebbero essere ancora presenti, questo elemento non è secondario: ma ad Ibra piace e questo potrebbe fare la differenza.

Arne Slot durante una partita di calcio

Il vero problema? Il nodo economico da sciogliere

L’ostacolo concreto risiede nella richiesta salariale. Slot pretende sei milioni di euro all’anno, una cifra che il Milan deve valutare attentamente. Questo ingaggio rappresenta un costo significativo per una società che sta cercando di razionalizzare il bilancio dopo una stagione deludente. La trattativa non è bloccata, ma il gap economico rimane il principale elemento di frizione tra le parti.

La scelta tra Slot e gli altri candidati dipenderà da quanto il Milan sia disposto a investire nella soluzione olandese. Glasner rimane la pista più calda dopo l’incontro recente, mentre Pochettino attenderà la conclusione dei Mondiali. Nel valutare le opzioni, la dirigenza rossonera dovrà decidere se Slot meriti quella spesa aggiuntiva rispetto alle alternative disponibili sul mercato.

Se Cardinale e Calvelli decideranno di investire su Slot, l’ingaggio di sei milioni diventerà negoziabile. Diversamente, la ricerca del nuovo allenatore del Milan proseguirà verso altre direzioni, con Glasner in pole position per assumere la guida tecnica della squadra rossonera.