Il Milan si “libera” del grande flop: potrà giocare alla Fiorentina

Niclas Füllkrug è nuovamente sul mercato italiano. La Fiorentina ha messo nel mirino l’attaccante tedesco, disponibile a soli tre milioni di euro dopo il fallimento del prestito al Milan.

Secondo quanto riporta Calciomercato, citando Il Tirreno, la Viola lavora per sostituire Roberto Piccoli con una soluzione d’esperienza. Füllkrug rappresenta l’occasione concreta per Fabio Paratici: 33 anni, una stagione deludente in rossonero con un solo gol in venti presenze di Serie A, ma un profilo che conosce il calcio italiano e costa pochissimo.

Füllkrug e il Milan: un prestito da dimenticare

La parentesi rossonera è stata un disastro. Una rete in venti partite, numeri che non rispecchiano il valore effettivo di un giocatore che, prima di approdare a Londra con il West Ham, aveva trascinato il Borussia Dortmund fino alla finale di Champions League. Con i gialloneri ha collezionato 25 contributi in gol in 43 gare, un rendimento completamente diverso da quello offerto in Serie A. L’attacco del Milan nella seconda metà della stagione ha sofferto collettivamente: Füllkrug non è stato l’unico a deludere, ma il bilancio personale resta comunque pesante.

Anche a West Ham il conto è drammatico. Tre gol in ventinove presenze, una permanenza che si avvia alla conclusione con la retrocessione del club in Championship. La sua agenzia, ROOF, ha già aperto trattative con il Venezia per una possibile sistemazione in Serie A, dove i lagunari tornano dopo l’assenza. Ma la Fiorentina ha deciso di frapporsi.

Fiorentina contro Venezia: chi la spunta su Füllkrug?

Tre milioni di euro rappresentano una cifra irrisoria nel calcio moderno, e questo è il vantaggio principale della Viola. Paratici conosce il valore delle occasioni low-cost: Füllkrug potrebbe arrivare in prestito o con una trattativa lampo per una somma minima. Venezia ha già mosso i primi passi con l’entourage del giocatore, ma la Fiorentina ha risorse e ambizioni superiori.

Prima di condannare il tedesco sulla base della stagione al Milan, vale la pena ricordare il suo curriculum. Con il Werder Bremen ha segnato sedici gol in Bundesliga nella stagione 2022-23, condividendo il titolo di capocannoniere con Christopher Nkunku, che casualmente era nello spogliatoio rossonero insieme a lui. I giocatori di questo livello raramente sono totalmente inefficaci: spesso il contesto conta più del singolo. Il Milan,