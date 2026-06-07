Incredibile Milan, spunta davvero la pista Lukaku? La richiesta del Napoli e il retroscena dal Belgio

Il futuro di Romelu Lukaku torna a essere al centro delle discussioni di mercato. Secondo quanto riportato da Frederica Waseige, giornalista e consulente di DAZN Belgio, l’attaccante belga continua a dimostrare motivazione e voglia di giocare il Mondiale 2026. Nonostante i 90 gol segnati con la Nazionale, il Milan potrebbe avere l’occasione di inserirsi nella trattativa, approfittando della sua determinazione e delle richieste del Napoli.

Lukaku tra passato e presente

Il Lukaku del 2026 potrebbe non essere quello che incantava nel 2018, ma mantiene intatto il suo senso del gol. Frederica Waseige ha spiegato:

“Qualche giorno fa eravamo in Croazia: è entrato negli ultimi venti minuti e al 93’ ha segnato. Eppure tutti pensano che non sia ancora al massimo della forma e dell’esplosività. Nonostante questo, all’ultimo minuto ti segna ancora un gol alla Lukaku: velocità, potenza e precisione. È arrivato a quota 90 reti con la Nazionale belga.”

Motivazione e impegno

Secondo Waseige, Lukaku cura il proprio corpo e possiede una mentalità straordinaria, qualità che rendono l’affare interessante per un club ambizioso come il Milan.

“Questa è la dimostrazione di quanto sia motivato e di quanto desideri giocare il Mondiale. Si prende cura del proprio corpo e possiede una mentalità straordinaria. Questo ragazzo non conosce limiti: sarà il suo fisico a dirgli fin dove può arrivare. Magari non partirà sempre titolare, ma può dare un contributo enorme al Belgio ai Mondiali, anche entrando a gara in corso.”

Il Milan ci pensa

Il club rossonero potrebbe sfruttare l’occasione, considerando la possibilità di inserire Lukaku nella rosa per il prossimo campionato e le competizioni europee. L’esperienza del belga e la sua determinazione rappresentano un’opportunità significativa per rinforzare il reparto offensivo del Milan, dando anche profondità alla rosa per affrontare una stagione intensa.