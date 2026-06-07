Milan, svolta improvvisa per un big in uscita: trattativa in Serie A!

Santiago Gimenez potrebbe lasciare il Milan dopo soli sei mesi. Secondo Gianluca Di Marzio, la Lazio di Gennaro Gattuso ha individuato nel messicano la priorità assoluta per rinforzare l’attacco.

Gimenez, addio Milan: può restare in Serie A

L’avventura rossonera del centravanti messicano non ha rispettato le aspettative. La scelta del Milan di puntare su di lui non ha pagato, almeno finora. I numeri raccontano una storia diversa da quella promessa al momento dell’acquisto. Un investimento pesante trasformato rapidamente in una fonte di frustrazione. La Lazio, tuttavia, vede in Gimenez il profilo ideale per il proprio progetto tattico sotto la guida di Gattuso, ex rossonero che conosce bene l’ambiente italiano.

Santiago Giménez con la maglia gialla del Milan

Gattuso e la Lazio: il progetto che attira Gimenez

Quale scenario è più probabile? Un’operazione legata direttamente al budget che la Lazio riuscirà a mettere a disposizione. Se i biancocelesti troveranno le risorse economiche, il Milan potrebbe decidere di cederlo già in estate, trasformando una perdita in una liquidazione parziale dell’investimento fallito.

Il Mondiale in Messico rappresenta una vetrina cruciale per il giovane attaccante. Una buona prestazione nella competizione internazionale potrebbe rilanciare il suo valore di mercato e convincere sia il Milan a cederlo a prezzo ragionevole sia la Lazio a investire risorse significative. Il calcio italiano potrebbe offrire a Gimenez una seconda chance per dimostrare il suo valore reale, lontano dalle pressioni di una piazza e di una gestione tecnica che non lo hanno supportato adeguatamente. Nel calciomercato del Milan, questa cessione aprirebbe spazi per profili alternativi e consentirebbe ai rossoneri di ripartire con una strategia offensiva rinnovata.