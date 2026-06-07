Milan, quale futuro per Gimenez e Nkunku? La decisione già è stata presa!

Gimenez e Nkunku esultano durante una partita ufficiale del Milan. Foto: ANSA

Santiago Gimenez e Christopher Nkunku divideranno il futuro rossonero: uno resterà, l’altro partirà. Secondo il Corriere dello Sport, la decisione spetta al nuovo allenatore.

Gimenez e Nkunku: bilanci opposti in rossonero

Il messicano ha deluso le aspettative. Zero gol in campionato, una sola rete in Coppa Italia: un’annata compromessa anche da un infortunio che lo ha tolto dai radar per settimane. Il francese, invece, ha invertito la rotta nella seconda parte di stagione, diventando il più affidabile là davanti nonostante un avvio difficile. I numeri non mentono: servono scelte drastiche.

La rosa del Milan necessita di una revisione complessiva. Gerry Cardinale dovrà attendere l’arrivo del nuovo tecnico prima di definire la strategia offensiva. Non c’è spazio per tenere due attaccanti con rendimenti così difformi in una stagione dove il club ha perso competitività. L’amministratore delegato, i direttori sportivi e l’allenatore sono ancora da definire: questa settimana potrebbe essere decisiva per sbloccare la situazione.

Nkunku durante un momento di gioia allo stadio con palloncino rosso

Chi parte e chi resta: il nuovo allenatore decide il progetto

Il tecnico avrà l’ultima parola su entrambi gli attaccanti. Se punterà su un gioco d’attacco verticale e veloce, Gimenez potrebbe trovare spazi maggiori rispetto alla stagione appena conclusa. Se invece cercherà fluidità e movimento offensivo, Nkunku rappresenta la soluzione più completa. La continuità tattica diventerà fondamentale.

Il Milan non può permettersi di tenere due punte con rendimenti insufficienti. Una dovrà partire per fare spazio a nuovi innesti o per liberare risorse economiche. Il nuovo allenatore avrà il compito di scegliere chi merita di restare e chi deve cercare fortuna altrove. La prossima settimana porterà chiarimenti anche su questo fronte del calciomercato Milan, con il nuovo progetto tecnico che definirà il futuro di Gimenez e Nkunku.