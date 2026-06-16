Krosche già protagonista nel Milan: ecco cosa ha fatto il tedesco

Krosche diventerà il nuovo head of football del Milan. Secondo Matteo Moretto, il dirigente tedesco ha già un accordo verbale con il club rossonero e il Milan sta chiudendo la trattativa con l’Eintracht Francoforte.

Krosche e Amorim: il piano del Milan è già deciso

La scelta di Amorim come allenatore non è casuale. Come rivela Moretto, il Milan ha scelto Amorim perché Krosche ha dato il via libera ad Amorim. Il dirigente tedesco e il tecnico portoghese rappresentano i due pilastri della rivoluzione rossonera pianificata da tempo. Amorim ha firmato fino al 2028 con opzione per un altro anno, ma il vero architetto della nuova struttura sarà Krosche.

L’Eintracht Francoforte si è infastidito per le tempistiche e le modalità con cui la notizia è trapelata. Tuttavia, il Milan è convinto di chiudere l’operazione. Krosche ha già un’intesa verbale con il club di via Aldo Rossi e attende solo la formalizzazione ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Calvelli ai vertici: il nuovo assetto del Milan

Massimo Calvelli ha preso pieni poteri a livello di firma. Di fatto, Calvelli sostituisce Giorgio Furlani e diventa amministratore delegato con poteri di firma all’interno dell’organigramma rossonero. Questa mossa accelera il processo decisionale e consolida la nuova struttura dirigenziale che il Milan sta costruendo.

La resistenza dell’Eintracht non ferma il Milan. Il club rossonero lavora in queste ore per definire al 100% l’arrivo di Krosche, che è pronto a diventare il nuovo responsabile dell’area calcio. È una scelta che il Milan ha già fatto da diverso tempo e che ora cerca di formalizzare con urgenza, sfruttando anche il cambio di potere interno con Calvelli.

L’operazione rappresenta una rivoluzione organizzativa completa: Amorim in panchina, Krosche in dirigenza, Calvelli con poteri esecutivi e Hardung come direttore sportivo. Quattro mosse che il Milan ha pianificato insieme e che stanno per concretizzarsi definitivamente. L’indennizzo all’Eintracht per Krosche sarà significativo, ma inferiore ai 7 milioni di cui si parla. Le prossime settimane vedranno il completamento di questa trasformazione, con Krosche che assumerà il controllo totale della strategia calcistica del Milan.