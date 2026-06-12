La Juve “risolve” le difficoltà del Milan: ipotesi clamorosa

Con la separazione ormai ufficiale tra la Juventus e Damien Comolli, il Milan potrebbe aggiungere un candidato interessante per il ruolo di dirigente, dati anche i piccoli intoppi nella pista Ragnick: ci sono tanti fattori a favore, potrebbe essere la svolta!

Comolli-Milan, possibilità concreta: la Juve fa un assist!

Come segnalato da PianetaMilan, la Juventus potrebbe aver indirizzato in maniera determinante il casting dirigenziale del Milan. Infatti, il club bianconero è fresco di comunicato sul termine del rapporto professionale con Damien Comolli dopo una sola stagione. Ebbene, questa situazione potrebbe risolvere ogni problematica sorta nelle trattative con Ragnick, mostratosi perplesso e desideroso di centralità assoluta, nonché con la Federazione austriaca, restìa nel liberare l’attuale CT.

Sarebbe un’ipotesi clamorosa, fortemente gradita alla proprietà RedBird. D’altronde, il francese ha già lavorato con Cardinale al Tolosa, dove ha fatto molto bene e si è messo in mostra, ricevendo poi la chiamata juventina. La stima reciproca è enorme e ciò potrebbe favorire un ricongiungimento dopo un anno da “separati”, ma stavolta rimanendo in Italia e con un compito arduo: risollevare le sorti del Milan.