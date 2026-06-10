Rangnick al Milan, affare a rischio? L’annuncio dall’Austria preoccupa

Rangnick ha ricevuto un’offerta ufficiale dal Milan come direttore tecnico, ma l’Austria rilancia con un contratto fino al 2028 e lo stipendio raddoppiato a 2 milioni netti annui. La federazione austriaca si dice sicura della sua permanenza.

Rangnick e le condizioni al Milan: i pieni poteri come scoglio

La proposta di Gerry Cardinale rappresenta un’operazione di mercato importante per il club rossonero, che punta a importare il modello Red Bull sviluppato da Rangnick a Salisburgo e Lipsia. Il manager tedesco ha però fissato condizioni molto precise: gestione totale della Prima Squadra, programmazione delle giovanili, metodologie di lavoro e soprattutto totale autonomia operativa senza ingerenze. Qui risiede il vero nodo della trattativa.

Mentre il Milan temporeggia, la Federazione Calcistica Austriaca ha lanciato la sua contromossa. La ÖFB ha proposto a Rangnick un rinnovo fino al 30 giugno 2028 con lo stipendio raddoppiato: da 1 a 2 milioni di euro netti all’anno. Non è solo una questione economica, ma un segnale della volontà austriaca di blindare il proprio Commissario Tecnico.

Ralf Rangnick segue la partita dalla panchina con la tuta ufficiale dell’Austria

Dall’Austria: “Ottimisti che scelga di restare”

Josef Pröll, Presidente della ÖFB, ha parlato direttamente della situazione. Le sue dichiarazioni rivelano una strategia consapevole: “Vogliamo tenerlo, lui conosce i termini. Aspettiamo la sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Lui e io sappiamo cosa nutriamo l’uno per l’altro, perché comunichiamo in modo molto aperto. Sono molto ottimista che scelga l’Austria”. Pröll riconosce l’impossibilità di competere economicamente con un grande club europeo, ma sostiene di aver costruito un pacchetto complessivo attrattivo con la Nazionale.

Le parole del presidente austriaco traducono una consapevolezza: la stabilità di una panchina internazionale potrebbe contare più della promessa di un progetto ancora tutto da costruire. Rangnick conosce il lavoro con la Nazionale, ha una relazione consolidata con Pröll e sa esattamente cosa lo aspetta a Vienna.

La timeline accelera. Rangnick deve decidere nei prossimi giorni o settimane, secondo quanto afferma Pröll. RedBird non può attendere oltre senza rischiare di perdere il manager tedesco. Il Milan ha una finestra stretta per convincerlo che i pieni poteri richiesti sono realisticamente concedibili e che il progetto di rilancio vale il rischio di una transizione gestionale complessa.