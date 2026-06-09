Milan, Cardinale fissa la deadline: ecco quando la scelta per la panchina e non solo

Entro venerdì il Milan prenderà le prime decisioni sulla rivoluzione in corso tra panchina e non solo. Secondo Matteo Moretto, la settimana sarà decisiva per ridurre la lista dei candidati alla panchina e definire il ruolo di Rangnick come direttore tecnico.

La deadline di Moretto: venerdì le prime scelte

Matteo Moretto ha definito la situazione del Milan ancora in sospeso riferendo:

“La società sta portando avanti colloqui con vari allenatori, tra cui Glasner e Jaissle. Rangnick resta il nome principale per il ruolo di direttore tecnico, ma non ci sono ancora certezze. Credo che entro venerdì il club prenderà le prime decisioni, riducendo la lunga lista dei candidati”,

La strategia di RedBird è trasparente: rivoluzione totale dopo gli esoneri di Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Tuttavia, gli incastri tra la scelta del nuovo tecnico e l’eventuale arrivo di Rangnick come direttore tecnico restano complessi.

Ogni decisione avrà conseguenze sulle altre. Scegliere il direttore tecnico prima dell’allenatore, o viceversa, cambia completamente la direzione del progetto.