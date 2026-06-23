Leao, gol al Mondiale e dichiarazioni criptiche: “Futuro al Milan? So che Amorim…”

Rafa Leao ha parlato a DAZN dopo il gol segnato contro l’Uzbekistan, rinviando qualsiasi valutazione sul suo futuro al Milan fino al termine della competizione internazionale.

Leao: priorità al Mondiale, scelte rinviate

L’attaccante portoghese ha chiarito le proprie intenzioni con dichiarazioni dirette.

“In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Decido la mia vita dopo il Mondiale”,

Leao ha sottolineato come la stagione sia stata complicata, caratterizzata da infortuni e difficoltà anche con i colori rossoneri. La priorità resta il torneo internazionale, dove il giocatore ha trovato spazi e minutaggio grazie alla fiducia del commissario tecnico portoghese.

La scelta di rimandare ogni riflessione strategica rappresenta una posizione netta. Non ci sono margini per interpretazioni: fino a quando il Portogallo non avrà concluso il suo percorso mondiale, Leao non affronterà la questione Milan. Questo significa escludere dal tavolo negoziale qualsiasi discussione nei prossimi mesi, indipendentemente da mosse di mercato o cambi nella struttura tecnica rossonera.

Amorim e il nuovo progetto: la valutazione di Leao

L’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan non sfugge al giocatore, che ha rilasciato un giudizio specifico sull’allenatore.

“Quello che so di questo allenatore è che è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore”.

Il riconoscimento è esplicito: pur senza promesse di continuità, Leao riconosce le qualità tecniche di chi avrà la responsabilità di guidare la squadra.

La valutazione non implica automaticamente accettazione del progetto. Leao distingue chiaramente tra competenza dell’allenatore e scelte personali future. La sua decisione dipenderà da fattori che vanno oltre la sola bravura tattica: ambizioni, ruolo, prospettive di crescita e collocazione nello scacchiere di Amorim resteranno sotto esame.

Lo scenario post-Mondiale: il vero banco di prova

La finestra temporale è definita con precisione. Una volta concluso il Mondiale, Leao e il Milan dovranno confrontarsi senza ulteriori rinvii. Le variabili saranno molteplici: come il Portogallo avrà concluso la competizione, come Amorim avrà iniziato a strutturare il progetto rossonero, quale ruolo il giocatore avrà ricevuto nelle gerarchie tattiche del nuovo allenatore. Nessuna di queste domande avrà risposta prima della fine della rassegna internazionale.

Il calciomercato del Milan attenderà quindi il verdetto di Leao. Altre operazioni potrebbero procedere parallelamente, ma la questione dell’attaccante portoghese rimane sospesa. Amorim e la dirigenza rossonera hanno un mese preciso per convincere il giocatore che il progetto merita la sua permanenza, oppure dovranno pianificare una strategia alternativa. La prossima mossa spetta a Leao, e arriverà soltanto quando il Mondiale sarà concluso.