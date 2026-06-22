Milan, Amorim ha già deciso: ecco chi sarà il sotituto di Leao

Rúben Amorim ha identificato il sostituto di Rafael Leão: un esterno offensivo che appresenta la soluzione scelta dal nuovo tecnico rossonero per colmare l’addio dell’ala portoghese.

Amorim e lo Sporting: il filo diretto per Pote

Il nuovo allenatore del Milan non ha perso tempo nel tracciare il profilo del rinforzo offensivo. Pedro Gonçalves, classe 1998, è un centrocampista offensivo di piede destro capace di agire sia da trequartista che da esterno d’attacco. La continuità con l’ambiente portoghese dello Sporting semplifica le trattative, e il coinvolgimento di Jorge Mendes come procuratore del giocatore fornisce un canale privilegiato per le negoziazioni.

La valutazione si attesta tra 25 e 30 milioni di euro, cifra ragionevole considerando le caratteristiche tecniche del giocatore. Nella scorsa stagione, Pote ha realizzato 15 gol e fornito 9 assist con i Leões, statistiche che testimoniano una produttività offensiva concreta. Fisicamente è brevilineo (1,73 metri), ma compensa con rapidità di movimento e dribbling devastante. Il tiro dalla distanza e la visione di gioco completano il profilo di un calciatore versatile.

Pedro Gonçalves e il modulo 3-4-2-1: il ruolo tattico

Qual è il vantaggio tattico di Gonçalves nel sistema di Amorim? Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, Pote agirebbe da esterno offensivo dietro la prima punta, affiancando Christian Pulisic in una configurazione che esalta la velocità e il dinamismo. La sua capacità di inserimento senza palla e l’abilità nei calci piazzati colmano una lacuna storica della rosa rossonera, dove questa competenza è stata carente per anni.

Le operazioni in entrata comportano però movimenti paralleli in uscita. Leao rappresenta la cessione più probabile, mentre Santi Gimenez attrae l’interesse dell’Orlando City. Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain rimane un’alternativa costosa (circa 40 milioni), ma Gonçalves offre un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso. Il contratto di Pote con lo Sporting scade nel 2030, elemento che potrebbe complicare la trattativa, ma il fascino di un progetto con Amorim e il potenziale della Serie A rappresentano attrattive significative.

Il mercato del Milan parla sempre più portoghese. Amorim ha tracciato una direzione precisa, sfruttando le connessioni con il calcio lusitano per costruire una squadra su misura del suo sistema. Pedro Gonçalves potrebbe diventare il volto della rivoluzione tattica rossonera, il collante tra l’addio di Leão e l’ingresso di una nuova dimensione offensiva nel calcio milanese.