Milan, ruolo chiave per Jorge Mendes? Come cambierà il calciomercato

Ruben Amorim porta con sé il bacino di influenza di Jorge Mendes, l’agente portoghese più potente del calcio europeo. Come riporta il Corriere dello Sport, la partnership tra il nuovo allenatore del Milan e l’intermediario potrebbe determinare le prossime mosse di mercato.

Amorim e Mendes: due mondi che si incontrano

Amorim non è assistito direttamente da Mendes, ma proviene dallo stesso ecosistema calcistico portoghese dove l’agente esercita un controllo totale. Nel calcio moderno, le connessioni contano quanto i contratti. La nomina dell’allenatore apre dunque uno scenario concreto: l’accesso diretto ai migliori profili rappresentati dall’intermediario, senza intermediazioni ulteriori.

Gerry Cardinale ha costruito il nuovo organigramma rossonero affidandosi a una struttura interna. Nessun Head of Football esterno, ma un comitato strategico composto da Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco, con Amorim responsabile di indicare le esigenze tecniche della rosa. Il modello rispecchia quello di Liverpool: l’allenatore definisce le priorità, lo scouting le realizza.

In questo contesto, Mendes diventa una risorsa naturale. Non attraverso una nomina formale, ma attraverso il flusso organico di informazioni e opportunità che ruota intorno ad Amorim. Due nomi già caldi nel mirino rossonero lo confermano: Gonçalo Ramos e Hjulmand costano complessivamente 60 milioni e sono entrambi in orbita Mendes.

Il Milan sfrutta la rete portoghese

La scelta di Amorim non era scontata. Cardinale ha valutato alternative per settimane, ma ha optato per una soluzione che unisce competenza tattica e accesso privilegiato al mercato internazionale. Questo duplice vantaggio ridisegna le strategie di calciomercato milaniste.

Quale sarà il peso reale di Mendes? Non quello di un dirigente ufficiale, bensì di consulente naturale nel processo decisionale. Amorim ascolterà le proposte dell’agente, valuterà la compatibilità tattica con il suo sistema di gioco, e comunicherà priorità e profili al comitato strategico. Calvelli e Almstadt avranno poi il compito di negoziare le operazioni.

Zlatan Ibrahimovic continuerà a ricoprire il ruolo di Senior Advisor, offrendo il proprio contributo strategico senza interferire nella gestione operativa. Il suo peso è simbolico e consultivo, non esecutivo. La vera novità è dunque l’influenza che Amorim potrà esercitare attraverso la sua rete personale e professionale.

Nei prossimi mesi il Milan dovrà rinforzare difesa, centrocampo e attacco. Ramos e Hjulmand sono solo i primi nomi di una lista che si allungherà con le indicazioni tecniche dell’allenatore portoghese. L’asse Milan-Mendes-Amorim rappresenta la strada più diretta per accedere ai migliori talenti europei senza mediazioni costose. Il calciomercato rossonero inizia da qui.