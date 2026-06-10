Leao, il suo futuro non vede una luce: cosa sta succedendo

Rafael Leao continua a manifestare pubblicamente l’intenzione di lasciare il Milan, ma secondo Sport Mediaset nessuna offerta dalla Premier League è arrivata finora ai rossoneri per l’attaccante portoghese. Le dichiarazioni ripetute del giocatore stanno producendo un effetto opposto a quello desiderato. Mentre Leao ribadisce il suo desiderio di partire, il valore di mercato inizia a calare vistosamente. Il Milan chiedeva 60 milioni di euro, cifra che ora appare sempre più lontana dal raggiungimento considerando come il giocatore stesso continua a minare la propria permanenza con interventi pubblici.
Leao: le dichiarazioni che complicano la cessione
In una recente intervista a RTP, il portoghese ha affermato:
“Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare”.
Il contrasto è evidente: il giocatore sogna la Premier League, ma nessuno in Inghilterra ha presentato un’offerta ufficiale. Questo vuoto rappresenta un problema strategico serio per il Milan, che si ritrova con un giocatore pubblicamente in partenza senza però alcun acquirente disposto a pagare la cifra richiesta. Il Galatasaray rimane l’unico club che ha mostrato interesse concreto, ma la proposta turca non soddisfa le ambizioni di Leao né le esigenze economiche rossonere.
Il paradosso del mercato: desiderio senza offerte
Qual è il rischio reale per il Milan in questa situazione? Che il prezzo cali drasticamente nelle prossime settimane costringendo i rossoneri ad accettare un’offerta inferiore alle aspettative. La decisione di andare via, però, sicuramente non cambierà.
Il mercato internazionale non si muove su proclami pubblici. I top club inglesi valutano attentamente prima di investire, e le dichiarazioni di Leao, anziché accelerare il processo, lo hanno rallentato. Negli ultimi sette anni Leao non è mai riuscito a sbocciare, se non in alcuni tratti. Il Milan dovrà decidere entro breve se insistere sulla richiesta di 60 milioni oppure scendere a compromessi.