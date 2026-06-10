Leao, nuova “provocazione” prima dell’addio: “Addio al Milan? Sono convinto di una cosa”

Rafael Leao ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito alla sua volontà di lasciare il Milan alla fine della stagione: una chiara manifestazione di addio e una presa di posizione molto netta. Tuttavia, stavolta ha accompagnato le sue parole ad altre di pura felicità per quanto vissuto in queste stagioni rossonere.

Leao tira le somme: “Me ne andrò contento dal Milan”

Per la terza volta nel giro di poco più di una settimana, il portoghese di proprietà del Milan, Rafael Leao, ha sottolineato la propria voglia di cambiare club in vista della prossima stagione. Voglia di aria nuova, seppur in rossonero sia stato tutto stupendo.

Ecco le sue parole ai microfoni di RTP:

“Ho già conquistato quel che volevo conquistare con il Milan. Se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. L’esordio a San Siro è stato molto importante per me, per la mia famiglia e per dimostrare ancora una volta che un calciatore portoghese può fare la differenza“. Rafael Leao esulta durante una partita del Milan con la maglia bianca Emirates

Il palmarès rossonero di Rafa

Nelle sue stagioni con la maglia del Milan, Leao è riuscito a trascinare i rossoneri alla vittoria di uno Scudetto sotto la guida di Stefano Pioli (“Il miglior allenatore mai avuto”) e una Supercoppa italiana sotto le indicazioni di Sergio Conceiçao. E, per non dimenticare, c’è anche la strepitosa cavalcata in Champions League nel 2022/23, terminata in semifinale contro l’Inter dopo aver eliminato l'”inarrestabile” Napoli di Spalletti e del duo Kvara-Osimhen.