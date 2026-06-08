Leao, altro che clausola da 175 milioni: quanto incasserà davvero il Milan dalla cessione

Rafael Leao ha aperto alla cessione dal Milan dopo sette stagioni in rossonero, ma il valore del portoghese è crollato drasticamente rispetto alle quotazioni passate.

Leao e il Milan: addio inevitabile a prezzo di saldo

Le dichiarazioni del giocatore hanno accelerato un processo già in corso. Leao ha manifestato chiaramente il desiderio di provare una nuova sfida in un campionato diverso, citando in particolare la Premier League e la Liga come destinazioni preferite. Le sue parole, pronunciate dal Portogallo durante le competizioni internazionali, hanno però avuto un effetto opposto a quello sperato: anziché rafforzare la sua posizione negoziale, hanno deprezzato il suo cartellino agli occhi del mercato.

Il momento non potrebbe essere peggiore per il Milan, che deve fare i conti con l’assenza dalla Champions League e la necessità di ridefinire il progetto tecnico della squadra. In questo contesto, ogni giocatore in uscita rappresenta un’opportunità di bilancio, ma anche un’occasione persa per il campo.

La clausola da 175 milioni è carta straccia

La clausola rescissoria di 175 milioni di euro contenuta nel contratto di Leao appartiene ormai a un’epoca lontana. Anche le valutazioni di 100 milioni circolate quando il Milan aveva vinto lo Scudetto risultano completamente fuori dalla realtà attuale. Il rendimento altalenante delle ultime stagioni e la mancanza di continuità nelle prestazioni hanno ridotto sensibilmente il valore del calciatore sul mercato.

Secondo le stime attuali, Leao potrebbe valere tra 40 e 50 milioni di euro, una cifra che rappresenta appena il 28% della clausola contrattuale. Chi intende acquistarlo dovrà inoltre affrontare l’ingaggio del giocatore, superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alle prestazioni, elemento che complica ulteriormente le trattative.

Il costo complessivo di Leao per il Milan nella stagione 2025-26 supera i 12 milioni di euro, cifra che comprende stipendio lordo e quota di ammortamento del cartellino. Secondo i dati di bilancio, il valore residuo del cartellino al 30 giugno 2026 dovrebbe attestarsi intorno agli 11,2 milioni di euro. Qualsiasi offerta superiore a questa cifra consentirebbe al Milan di registrare una plusvalenza, ma il margine di guadagno rimane minimo rispetto alle speranze iniziali.

Quanto incassa davvero il Milan dalla cessione

Quale beneficio trarrà il Milan dalla partenza di Leao? Un doppio vantaggio economico: da una parte l’incasso dalla vendita del giocatore (tra 40 e 50 milioni), dall’altra il risparmio sui costi futuri. La liberazione dal costo annuale di oltre 12 milioni di euro consentirebbe al club di ridisegnare il proprio bilancio in una stagione già complicata dall’assenza dalla massima competizione europea.

Nel migliore dei casi, una cessione a 50 milioni genererebbe una plusvalenza di circa 39 milioni rispetto al valore contabile attuale, ma il dato dovrebbe essere letto considerando gli ammortamenti già effettuati negli anni precedenti.

La situazione finanziaria del Milan rende questa operazione ancora più delicata. Il club rossonero ha già sostenuto costi significativi per il trasferimento di Leao nel 2019 e per risolvere il contenzioso che lo aveva coinvolto con lo Sporting Lisbona. Il costo storico totale del giocatore ammonta a circa 49,5 milioni di euro, una cifra che rappresenta il punto di riferimento per valutare eventuali plusvalenze.

Il Mondiale come ultima spiaggia per rilanciarsi

Leao ripone tutte le sue speranze nella prossima competizione internazionale. Una prestazione di alto livello con la nazionale portoghese potrebbe riportare il suo nome al centro dell’interesse dei grandi club europei e aumentare il numero di società disposte a investire sull’attaccante. Il Milan osserva con attenzione questa opportunità, consapevole che le quotazioni del portoghese dipenderanno in larga misura dalle sue prestazioni nei prossimi mesi.

Una buona stagione internazionale potrebbe permettere di negoziare offerte più sostanziose, mentre il contrario comporterebbe ulteriori ribassi. Nel frattempo, la scelta del nuovo allenatore del Milan influenzerà direttamente le strategie di mercato attorno a Leao e alla sua eventuale permanenza o cessione. Il calciomercato Milan avrà il suo epilogo solo quando saranno chiari gli obiettivi tecnici della società per la prossima stagione.