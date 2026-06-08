Milan, Glasner rifiuta l’Olanda e avanza con Rangnick: un top player con loro in rossonero

Rangnick e Glasner avanzano insieme per il Milan in una fase cruciale della rivoluzione rossonera. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo due settimane dall’azzeramento della dirigenza i tempi per decidere si stringono.

La struttura dirigenziale rimane ancora vuota: mancano amministratore delegato, direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore. Glasner, dopo l’addio al Crystal Palace, ha già incontrato Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per esporre la sua visione tattica, radicalmente diversa da quella di Max Allegri. Il tecnico austriaco attende una convocazione per chiudere l’accordo.

Glasner al Milan, con lui un difensore top in rossonero

Rangnick, impegnato negli Stati Uniti con la Nazionale austriaca in preparazione del Mondiale, pretende pieni poteri e massima autonomia nell’area tecnica. Questa condizione include il diritto di scegliere l’allenatore, il direttore sportivo e la composizione della rosa.

Il tedesco intende portare con sé esperienza e mentalità vincente. Nel suo progetto rientra David Alaba, difensore in scadenza dal Real Madrid e capitano proprio dell’Austria di Rangnick. Nelle ultime settimane il centrale è stato proposto a diversi club europei, incluso il Milan. Una mossa che accelerebbe il progetto tecnico rossonero con una figura di alto livello già disponibile a parametro zero.

Glasner-Rangnick: la coppia che avanza

La combinazione tra Glasner in panchina e Rangnick come direttore tecnico rappresenta l’opzione più concreta al momento. Il primo ha già dimostrato apertura verso il Milan durante i colloqui iniziali; il secondo aspetta segnali concreti prima di impegnarsi definitivamente.

Il mercato estivo attende le decisioni. Ogni giorno di ritardo complica la pianificazione della nuova stagione e il reperimento dei rinforzi. Il Milan non può permettersi ulteriori indugi: la finestra di mercato avrà tempi ristretti e i competitor europei si muovono già con decisione. Cardinale deve sciogliere i nodi entro pochi giorni per evitare che il progetto Rangnick e Glasner sfumi o che altre soluzioni tecniche si rivelino meno competitive. Il calciomercato Milan dipende interamente dalla chiarezza della nuova struttura.