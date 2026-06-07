Milan, Glasner ha già deciso il suo prossimo bomber: è un “vecchio” pallino

Mateta torna nel mirino del Milan con una nuova dirigenza e un potenziale allenatore che lo conosce bene: secondo Tuttosport, Oliver Glasner potrebbe essere la chiave per portare l’attaccante francese a Milanello.

Glasner-Milan: la porta aperta per Mateta

La situazione ricorda l’inverno passato, quando il Milan aveva quasi concluso l’affare con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, trovando un accordo sulla carta. Il trasferimento saltò all’ultimo momento a causa dei dubbi sulla condizione del ginocchio del giocatore. Oggi lo scenario cambia radicalmente. Con una dirigenza completamente nuova e Oliver Glasner candidato principale per la panchina rossonera, il francese diventa di nuovo una possibilità concreta.

Glasner ha trasformato il Crystal Palace negli ultimi due anni e mezzo. Ha vinto tre trofei con il club inglese, incluso il primo europeo della storia della società pochi giorni fa. È proprio con l’allenatore austriaco che Mateta ha reso al meglio, diventando uno dei giocatori più importanti della squadra. Se Cardinale e Ibrahimovic lo chiameranno effettivamente, Glasner potrebbe usare questa continuità tecnica come vantaggio nel negoziato con Londra.

Mateta esulta durante la partita

Il fallimento invernale e le ragioni di una seconda chance

Mateta non si operò al ginocchio e la stagione lo ha completamente assolto. Ha segnato 6 gol, è stato convocato da Deschamps per il Mondiale e ha realizzato il gol decisivo nella finale di Conference League. Il Milan invece ha pagato duramente l’assenza di gol: la scarsità di reti è stata la causa principale del fallimento rossonero quest’anno. Una sliding door che avrebbe potuto cambiare tutto.

Il prezzo rappresenta un altro elemento a favore della trattativa. Mateta va in scadenza nel 2027, quindi il Crystal Palace non avrà la stessa leva economica di gennaio. I 35 milioni richiesti allora difficilmente verranno ripetuti. Per il Milan, che ha bisogno di gol e di una squadra ricalibrаtа, il francese rimane un profilo che sa come segnare a livelli importanti.

Mateta ha dimostrato il contrario di quello che temevano in casa Milan: il suo ginocchio regge perfettamente sotto pressione. Questi elementi trasformano una suggestione estiva in una vera opportunità. Il Milan potrebbe ritrovare in Mateta l’attaccante che cercava lo scorso gennaio, stavolta con le condizioni giuste per completare l’operazione nel mercato estivo.