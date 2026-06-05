Maignan, futuro non più sicuro al Milan? Un episodio può averlo condizionato

Mike Maignan riconsidéra il suo futuro al Milan. L’assenza di Allegri e Tare, che lo avevano convinto a rinnovare a gennaio, spinge l’entourage del portiere francese a esplorare alternative sul mercato.

Il capitano rossonero aveva superato le difficoltà contrattuali dello scorso anno grazie al lavoro di convincimento del tecnico livornese e del direttore albanese. Quel rinnovo quinquennale rappresentava il suggello di un progetto condiviso. Oggi quella certezza non esiste più. Come scrive il Corriere dello Sport, Maignan è preoccupato dalla piega che stanno prendendo le cose a Casa Milan, soprattutto in assenza delle figure che lo avevano rassicurato.

Maignan e il Milan: tre motivi per il ripensamento

L’incertezza progettuale, l’impossibilità di giocare la Champions League e l’assenza dei due dirigenti che avevano costruito il nuovo accordo sono i fattori che spingono gli agenti di Maignan a muoversi concretamente sul mercato. Il francese rimane concentrato sui Mondiali in Nord America, ma intanto il suo entourage scandaglia eventuali destinazioni. L’estate scorsa il Chelsea era in pole position; il Bayern Monaco aveva rinnovato Neuer. Le priorità dei top club cambiano rapidamente, e Maignan intende assicurarsi opzioni credibili.

La situazione rivela una fragilità organizzativa al Milan che travalica il singolo caso. Quando i pilastri dirigenziali saltano, anche i calciatori che avevano riposto fiducia in loro iniziano a dubitare. Non è una questione di fedeltà, ma di sopravvivenza professionale: un portiere di livello mondiale non può permettersi di stare fermo mentre il suo club naviga nell’incertezza.

Il Mondiale come amplificatore delle quotazioni

L’imminente competizione in Nord America può elevare ulteriormente il profilo di Maignan sul mercato internazionale. Una prestazione solida con la Francia attirerà nuovamente i riflettori dei grandi club europei, in un momento in cui il Milan non offre certezze tattiche né dirigenziali. L’entourage del portiere sa bene che l’estate è il momento per capitalizzare il valore di un giocatore in queste condizioni.

Il rinnovo di gennaio sembrava aver chiuso il capitolo Maignan. Invece, l’assenza dei due uomini che lo avevano firmato trasforma quel contratto da garanzia quasi in carta straccia. Se il Milan non riuscirà a comunicare rapidamente una visione credibile di futuro, gli agenti di Maignan continueranno a sondare il mercato. E il calciomercato Milan potrebbe subire una scossa significativa già a giugno.