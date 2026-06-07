Maignan-Milan, arriva la mossa che cambia tutto: novità sul suo futuro

Mike Maignan riflette sul suo futuro al Milan tra incertezze dirigenziali e mercato in movimento. Il portiere francese, legato ai rossoneri fino al 2031 con un accordo da 5 milioni più bonus, non esclude una partenza estiva.

Maignan e l’agente Kebe: il lavoro dietro le quinte

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’agente Jonathan Kebe sta già sondando il terreno per una possibile cessione. Maignan rimane concentrato sui suoi impegni internazionali con la Francia, ma ha manifestato delusione per le scelte tecniche del Milan. La situazione dirigenziale instabile ha spinto l’entourage del portiere a muoversi in via preventiva, senza però assumere posizioni aggressive come quelle di Rafael Leao.

Il francese non ha chiesto di andare via. Aspetta chiarimenti sulla direzione futura del club. Tuttavia, il suo entourage non rimane inattivo: il lavoro dell’agente rappresenta una tutela del giocatore in un momento di transizione rossonero.

Mike Maignan in azione con la maglia del Milan

Il Milan non cede: la valutazione è blindata a 40-50 milioni

La proprietà Cardinale considera Maignan parte dello zoccolo duro intoccabile del progetto. Il club non intende cedere il portiere e ha fissato un prezzo che scoraggia qualsiasi tentativo di trattativa seria. 40-50 milioni di euro rappresentano una cifra spropositata per il mercato dei portieri, un muro eretto dal Milan per proteggere un giocatore ritenuto fondamentale.

Cosa farà il portiere se il Milan non risolve i suoi problemi strutturali? Una nuova dirigenza e un allenatore con un progetto credibile potrebbero bastare a convincerlo a restare. Il francese aspetta di vedere i contorni della squadra che il club intende costruire nei prossimi mesi.

L’incertezza attuale non è definitiva. Non appena il Milan comunicherà la sua visione tattica e il suo leadership, Maignan avrà gli elementi per decidere consapevolmente. L’agente Kebe continuerà a lavorare, ma il Milan mantiene il controllo totale della situazione e non lascerà andare il portiere per meno di quanto stabilito.