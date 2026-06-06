Milan, Cardinale infastidito dalle parole di Leão: la situazione

Rafael Leão raddoppia le dichiarazioni sulla volontà di cambiare aria e infastidisce Gerry Cardinale: il Milan teme una svalutazione pericolosa del portoghese.

Leão contro il Milan: la strategia delle uscite pubbliche

Le parole di Rafael Leão non sono casuali. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante rossonero sta costruendo una strategia precisa: richiamare l’interesse di club graditi e contemporaneamente mettere il Milan con le spalle al muro. Non è una semplice sfogo. È un calcolo tattico per alterare gli equilibri negoziali prima dell’estate.

Leão ha sottolineato il malessere tattico patito in stagione, puntando il dito contro il ruolo assegnatogli in campo e la pubalgia che lo ha limitato. Queste dichiarazioni ripetute infastidiscono la proprietà rossonera, consapevole che ogni uscita pubblica rischia di far crollare la valutazione attuale di 50 milioni di euro. Il portoghese sa bene che il danno reputazionale serve al suo scopo: costringere il Milan a negoziare al ribasso.

I contatti con Galatasaray e Fenerbahçe rimangono sullo sfondo. Il vero obiettivo sono Manchester United e Arsenal, club che potrebbero permettersi il suo cartellino a cifre inferiori rispetto alle attuali pretese. Il Milan non ha ancora ricevuto offerte ufficiali, ma la finestra di mercato potrebbe costringerlo ad accettare compromessi.

Rafael Leão in campo con la maglia del Milan

Manchester United e Arsenal: il vero target di Leão

Quale è il vero rischio per il Milan? Che Leão riesca effettivamente a svalutarsi attraverso il clamore mediatico, trasformando una plusvalenza importante in un’operazione al ribasso. Il Diavolo non può permettersi di perdere liquidità proprio quando il mercato estivo richiede investimenti significativi.

Con l’arrivo possibile di Glasner in panchina, il portoghese avrebbe trovato un contesto tattico ideale: il 3-4-2-1 dell’allenatore lo avrebbe collocato nei due dietro la prima punta, esaltando dribbling, velocità e tecnica. Una soluzione perfetta che Leão stesso avrebbe probabilmente apprezzato. Le sue dichiarazioni pubbliche hanno però creato una frattura difficile da ricucire, trasformando una soluzione potenziale in un conflitto aperto.

Il Milan non ha ricevuto offerte concrete da Manchester United o Arsenal. Nel calciomercato estivo, il portoghese proverà a spingere per andare via, puntando su un’offerta da uno dei due club inglesi che possa convincere il Milan a lasciarlo partire con una valutazione inferiore ai 50 milioni attuali.