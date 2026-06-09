Maignan-Milan, il portiere dice addio? Spuntano due alternative

Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan. ‘La Gazzetta dello Sport’ segnala due profili italiani come possibili sostituti del portiere francese in caso di addio.

Maignan in bilico: il rinnovo non rassicura

Nonostante il rinnovo firmato fino al 2031 a fine gennaio, il futuro di Maignan al Milan resta incerto. La partenza di Rafael Leao, ormai quasi definita, apre interrogativi anche sulla permanenza del portiere francese. Se dovesse effettivamente salutare via Aldo Rossi, la dirigenza rossonera dovrebbe intervenire sul mercato con tempestività, cercando un estremo difensore di livello internazionale.

Leao ha ribadito in più occasioni che ritiene conclusa la sua esperienza in rossonero. Su Maignan, invece, i dubbi emergono solo ora, alimentati da valutazioni sulla stabilità della rosa. I rossoneri devono già gestire una rivoluzione tattica e tecnica: aggiungere un cambio alla porta complicherebbe ulteriormente i piani di mercato.

Carnesecchi e Caprile: i nomi per la porta rossonera

‘La Gazzetta dello Sport’ individua due soluzioni italiane. Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, rappresenta il profilo più blasonato. L’Atalanta raramente cede i suoi gioielli facilmente: trattare con i bergamaschi richiede investimenti significativi e lunghe negoziazioni. Carnesecchi potrebbe gradire il salto verso una big, ma i tempi per concretizzare l’operazione potrebbero allungarsi.

La seconda opzione è Elia Caprile, che ha chiuso la stagione al Cagliari con prestazioni convincenti. Caprile rappresenta una soluzione più accessibile dal punto di vista economico e burocratico. La scelta di puntare su due profili italiani risponderebbe anche a esigenze di lista, tema sempre delicato nel calcio moderno.

Quale scenario è più probabile? Se Maignan dovesse effettivamente partire, il Milan dovrà muoversi con decisione sul mercato. Caprile appare la soluzione più realistica nel breve termine, sia per costi che per tempi di trattativa. Carnesecchi rimane un obiettivo affascinante ma complesso, richiedendo risorse economiche importanti e una lunga trattativa con l’Atalanta.