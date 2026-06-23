Mercato Milan, accelerata per un talento del Benfica: sfida al Como per il colpo da 30 milioni

Andreas Schjelderup è entrato nel mirino del Milan per l’estate. Il club rossonero ha già avviato contatti con il Benfica per l’esterno norvegese.

Milan e Como: la sfida italiana per Schjelderup

Il Milan non affronta questa corsa da solo. Como e Roma seguono con interesse il classe 2002, mentre in Spagna il Barcelona ha trasformato Schjelderup in una soluzione concreta per l’eventuale erede di Marcus Rashford. La concorrenza internazionale si allarga: Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid monitorano il profilo del norvegese con attenzione crescente.

Benfica valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro, cifra che riflette una quotazione raddoppiata rispetto al gennaio scorso. In quella finestra, Club Brugge e Parma avevano provato l’assalto senza riuscire a chiudere. La situazione si è trasformata dopo la rete decisiva di Schjelderup contro il Real Madrid: José Mourinho ha blindato il talento e bloccato ogni negoziazione.

Mondiale e rendimento: il prezzo sale di settimana in settimana

La stagione di Schjelderup parla da sola. Dieci gol e sette assist in 43 partite con il Benfica, numeri costruiti su una continuità offensiva che ha attratto scout da mezza Europa. Il Mondiale ha accelerato ulteriormente la sua visibilità internazionale: il norvegese è entrato in campo per aiutare la sua nazionale a battere il Senegal 3-2 e raggiungere gli ottavi di finale.

Quando gli hanno chiesto dei rumors legati al Barcelona, Schjelderup ha mantenuto il controllo: “Sarebbe fantastico se quelle voci fossero vere, ma al momento non so nulla di concreto”. Il giocatore ha contratto fino al 2028 con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, strumenti che danno a Benfica una posizione di forza assoluta nel negoziato.

Quale sarà il prezzo finale? Benfica dispone di opzioni e leve: ogni settimana che passa aggiunge un nuovo club alla lista, ogni partita bene giocata al Mondiale aumenta le pretese. Il Milan dovrà muoversi con decisione se vuole battere la concorrenza, sapendo che il costo operazione per Schjelderup continua a lievitare.

La prossima mossa spetta ai rossoneri. L’estate porterà chiarimenti sui veri interessati e sulla determinazione del Milan nel sostenere una trattativa complessa con il Benfica. Schjelderup rimane uno dei talenti più appetibili d’Europa, e il Milan avrà bisogno di strategia per portarlo a Milano.