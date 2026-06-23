Modric e il Milan, colpo di scena sul futuro: già coinvolto Amorim

Luka Modric ha ancora una settimana per decidere se rinnovare il contratto in scadenza con il Milan o chiudere la sua avventura nel calcio giocato. La scelta arriverà dopo il Mondiale con la Croazia e soprattutto dopo aver parlato con Ruben Amorim.

Modric vuole restare al Milan, ma a una condizione

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato si trova benissimo a Milano. La sua famiglia è felice, i tifosi lo apprezzano, i compagni gli vogliono bene. Sua figlia Ema gioca nelle giovanili rossonere, elemento che rende ancora più profondo il legame con il club. A settembre compirà 40 anni: per questo motivo non vuole affrettare decisioni importanti. Modric deve ascoltare il suo corpo prima di firmare il rinnovo.

L’elemento decisivo sarà il progetto tattico di Amorim. Il nuovo allenatore portoghese dovrà spiegare al croato come intende utilizzarlo nella stagione. Modric non può giocare tutte le partite: il tecnico rossonero dovrà gestirlo con criterio, selezionando le gare più importanti, evitando trasferte di Europa League, dosando i minuti in campo. Se Amorim saprà convincerlo su questo piano, il rinnovo diventerà probabile.

Amorim e il progetto: come impiegare Modric

Lo scenario più realista prevede un utilizzo del centrocampista in partite selezionate. Non sempre 90 minuti, non sempre dal primo minuto. Potrebbe giocare il secondo tempo in certi incontri, restare in panchina nelle sfide meno decisive. Questo approccio permetterebbe a Modric di continuare a dare il suo contributo senza affaticarsi inutilmente.

La conversazione con Amorim diventerà cruciale solo dopo che il Mondiale sarà concluso. Modric vuole completare l’avventura con la Croazia, poi avrà una chiara visione del futuro. Se il tecnico gli farà sentire che ha un ruolo tattico definito e non marginale, il rinnovo si farà. Se invece avvertirà di essere una quinta scelta, saluterà il Milan e inizierà la sua nuova carriera come dirigente al Real Madrid.

La prossima mossa spetta ad Amorim: dovrà convincere Modric che il Milan rimane il luogo giusto per chiudere la carriera. Il progetto tattico e la gestione del carico di lavoro saranno i due pilastri della trattativa. Se il tecnico portoghese saprà costruire uno spazio preciso per il centrocampista croato, il Milan avrà il suo rinnovo entro giugno e Modric continuerà a giocare con la maglia rossonera nella prossima stagione.