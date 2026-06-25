Mercato Milan, prima mossa ufficiale: avviata la trattativa con il PSG

Gonçalo Ramos è la prima scelta del Milan per l’attacco. Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha già avviato i contatti con l’agente Jorge Mendes e il giocatore ha dato il suo gradimento alla destinazione.

Ramos e il Milan: i contatti sono ufficiali

La trattativa non è più in fase esplorativa. Il Milan lavora concretamente per portare il centravanti del PSG in rossonero, con l’obiettivo di chiudere l’operazione. Mendes, agente storico del giocatore, è già stato contattato dalla dirigenza milanese per avviare le discussioni sulla fattibilità dell’affare. Ramos rappresenta il profilo perfetto per il nuovo corso tattico del club: centravanti moderno, capace di giocare tra le linee e di aprire spazi ai compagni. La scelta di puntare su un portoghese non è casuale, considerando il nuovo corso della panchina rossonera.

Il centravanti ha accumulato statistiche impressionanti con i parigini nonostante non sia mai stato il titolare indiscusso di Luis Enrique. In 131 presenze ha segnato 45 gol e fornito 10 assist, confermando la sua capacità realizzativa anche in un contesto competitivo come la Ligue 1.

Gonçalo Ramos in azione con la maglia del PSG

Il Milan accelera: Ramos come nuovo centravanti

Quale sarà il prezzo? Il PSG non lascerà partire facilmente un giocatore con questi numeri, ma la volontà di Ramos di cambiare aria potrebbe facilitare la trattativa. Il Milan dovrà formulare un’offerta competitiva per convincere il club francese a negoziare. Secondo Fabrizio Romano, il club rossonero ha effettuato già anche la prima offerta al Paris Saint-Germain.

La dirigenza rossonera ha identificato in Ramos la soluzione per rinforzare l’attacco nella finestra di mercato invernale. Non si tratta di una semplice idea, ma di una strategia concreta con passi già avanzati. Nelle prossime settimane i colloqui tra il Milan e l’entourage di Ramos si intensificheranno, così come quelli con il club francese. Se la trattativa dovesse proseguire positivamente, il centravanti del PSG potrebbe diventare il primo rinforzo dell’attacco rossonero.