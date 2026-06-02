Milan-Allegri, separazione sempre più vicina: incontro già in programma con il Napoli

Massimiliano Allegri lascia il Milan. L’accordo con il Napoli accelera: domani la fumata bianca. Il tecnico incontrerà anche il direttore sportivo della squadra campana.

Allegri e il Milan: l’accordo sulla risoluzione

La separazione tra Massimiliano Allegri e il Milan entra nella fase conclusiva. Come rivela Gianluca Di Marzio, il tecnico livornese ha già raggiunto l’intesa con il Napoli in tempi record, ma l’ultimo ostacolo era via libera formale del club rossonero. Cardinale ha deciso l’esonero dopo il mancato raggiungimento della Champions League, e ora le parti stanno definendo i dettagli della risoluzione contrattuale.

Allegri disponeva ancora di un anno di contratto a circa 5 milioni di euro con il Milan. L’uscita dal club è tutt’altro che indolore dal punto di vista burocratico: domani dovrebbe rappresentare il giorno decisivo per chiudere definitivamente la pratica. È già previsto, sempre per domani, il primo incontro tra Allegri e il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, per parlare di mercato e prossima stagione.

Massimiliano Allegri in panchina durante una partita

Il nodo risoluzione e Rabiot

Manca soltanto il passaggio formale che consenta al tecnico di unirsi ufficialmente alla squadra partenopea. La velocità con cui si è arrivati a questo punto sorprende: pochi giorni sono bastati per trovare l’intesa su una questione che avrebbe potuto protrarsi per diverse settimane.

Ora, insieme a lui, Allegri può portarsi al Napoli un prezzo pregiato rossonero: Adrien Rabiot. Come emerso nelle ultime ore, il francese ha già dato massima disponibilità ad unirsi ai campani e, tra l’altro, sarebbe voglioso di giocare la Champions League.