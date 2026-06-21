Milan, altro segnale di pesante assenza: caos dirigenziale!

Nessuno del Milan sarà presente alla cena informale tra i club prima dell’assemblea FIGC di Roma. L’assenza rossonera fotografa lo stato di paralisi dirigenziale che attanaglia il club da quasi un mese.

Cardinale a Roma, ma la sua presenza non è confermata

Come rivela La Gazzetta dello Sport, Cardinale è stato avvistato in città, ma non è ancora certo se parteciperà in veste istituzionale all’assemblea elettiva della FIGC. La domanda che circola negli ambienti romani è diretta: chi rappresenterà il Milan domani? Dovrebbe essere il presidente Paolo Scaroni. Invece il club rimane nell’ombra, con nessun vertice rossonero alla cena che precede il voto, mentre le altre grandi società hanno già confermato la loro adesione.

La scelta di non partecipare suona come un’ammissione di debolezza. In un momento in cui l’organigramma dirigenziale è ancora da ricostruire dopo i licenziamenti di Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, il Milan non può permettersi di stare ai margini delle dinamiche calcistiche italiane. Eppure, è esattamente quello che sta accadendo.

Cardinale durante un’intervista in studio

Un mese di paralisi: il Milan naviga senza capitani

A distanza di quasi quattro settimane dai licenziamenti in massa, il club non ha ancora una struttura dirigenziale definita. Mancano il direttore sportivo e il direttore tecnico, due figure che dovrebbero essere il cuore pulsante di qualsiasi progetto sportivo serio. Senza di loro, il Milan non può pianificare il mercato, non può impostare una strategia, non può nemmeno presentarsi con autorevolezza agli appuntamenti istituzionali.

Quale messaggio invia questa assenza? Che il club è in fase di transizione, che le decisioni vengono prese altrove, che non c’è una visione unitaria. Non è un dettaglio amministrativo: è il segnale di un disordine che rischia di compromettere anche le scelte tecniche nei prossimi mesi. Cardinale ha promesso di risolvere la situazione, ma i tempi si allungano e le occasioni per farsi sentire all’interno del calcio italiano diminuiscono ogni giorno.

Quando il calciomercato aprirà tra qualche giorno, il Milan dovrà contare su una dirigenza ancora in costruzione. Le altre grandi società avranno già consolidato le loro posizioni, avranno già tessuto alleanze, avranno già iniziato a muoversi. Il Milan, assente dalla cena della FIGC, arriverà inevitabilmente in ritardo a questa partita più grande di quella che si gioca sul campo.