Milan, Amorim detta regole: il piano sugli allenamenti è rigidissimo!

Rúben Amorim arriva al Milan lunedì 6 luglio e porterà con sé un codice etico rigido costruito negli anni allo Sporting Lisbona e al Manchester United. A Milanello cambieranno molte cose.

Puntualità e intensità: l’intransigenza di Amorim su orari e ritmo

Come rivela Tuttosport, il tecnico portoghese non tollera ritardi. Puntualità agli allenamenti, ai pasti, ai ritrovi al campo: non è un dettaglio amministrativo, ma una forma di rispetto verso il gruppo. Chi non rispetta gli orari rischia di perdere il posto in squadra. Le sedute di lavoro saranno brevi ma forsennate, con intensità costante dal primo all’ultimo minuto. Amorim tratta i calciatori come adulti consapevoli, non come ragazzi che hanno bisogno di gestione psicologica. Le giornate di scarico mentale non esistono nel suo metodo.

L’allenatore mostra in squadra i video dei singoli errori, senza umiliare nessuno ma per far imparare tutti. Questa pratica trasparente crea consapevolezza collettiva e responsabilità individuale. I giocatori vedono cosa sbagliano e cosa fanno bene gli altri, eliminando alibi e vittimismo.

Meritocrazia assoluta: nessuno ha il posto garantito

A Milanello non esisteranno titolari intoccabili. Chi merita gioca, chi non spinge rischia di rimanere fuori. Amorim valuta ogni seduta di allenamento come una prova di selezione continua. Questo sistema crea competizione interna sana e impedisce che la stanchezza mentale o la presunzione rovinino il progetto.

Il tecnico delega ai senatori dello spogliatoio il compito di fare rispettare il codice etico. Non interviene in ogni situazione, ma solo nei casi estremi. I leader devono essere i garanti della disciplina interna, creando un rapporto di fiducia reciproca con l’allenatore. Questo alleggerisce il carico gestionale e responsabilizza i veterani.

Rúben Amorim in panchina durante una partita

La porta aperta e il comportamento professionale fuori dal campo

Chi ha bisogno di un confronto con Amorim trova sempre la sua porta aperta. Non è un allenatore che si chiude nel bunker, ma nemmeno uno che accetta discussioni pubbliche. Il dialogo esiste, ma dentro gli uffici di Milanello, lontano da occhi esterni. Il comportamento professionale riguarda anche la vita privata: Amorim controlla cosa fanno i giocatori fuori dal campo perché sa che il riposo, la disciplina e la dedizione si vedono poi negli allenamenti.

Nei prossimi giorni, prima dei test atletici del 12 luglio e del ritiro del 13, Amorim avrà modo di conoscere lo staff e iniziare a implementare il suo sistema. Il Milan dovrà adattarsi a una gestione totalmente diversa dalle precedenti. Non sarà una transizione indolore, ma è esattamente quello che la società ha cercato: un allenatore che non scende a compromessi e che trasforma la mentalità di un gruppo attraverso regole chiare e meritocrazia.