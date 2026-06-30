Milan, ancora un portoghese nel mirino: piace all’asse Amorim-Mendes

Goncalo Inacio è entrato nel radar del Milan per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore dello Sporting rappresenta il nuovo obiettivo rossonero dopo il raffreddamento per Antonio Silva del Benfica.

Inacio: il profilo richiesto da Amorim

Come rivela Fabrizio Romano, il Diavolo ha messo nel mirino il centrale portoghese classe 2001, già noto a Ruben Amorim dai tempi in cui l’allenatore dirigeva i biancoverdi di Lisbona. La scelta non è casuale: Amorim conosce bene le qualità del giocatore e ha spinto la dirigenza a valutare questa pista.

Inacio ha completato l’ultima stagione con 46 presenze in tutte le competizioni, mettendo a referto 3 gol e altrettanti assist. Il profilo piace perché rappresenta esattamente il tipo di difensore centrale che manca alla rosa attuale, dove Strahinja Pavlovic rimane l’unico elemento considerato intoccabile.

La scelta di guardare ancora in Portogallo non è un caso. Dopo il mancato affare con Silva, il Milan ha preferito restare nello stesso campionato e nello stesso Paese, dove conosce meglio i giocatori e ha relazioni consolidate. Inacio è attualmente impegnato con la nazionale portoghese al Mondiale, anche se non ha ancora collezionato minuti in campo nella competizione.

Lo Sporting non molla: la trattativa si annuncia complicata

Convincere lo Sporting a cedere Inacio non sarà semplice. Il club lusitano considera il difensore una pedina fondamentale nel proprio progetto e non ha intenzione di facilitare una partenza. Le richieste economiche saranno significative: secondo le valutazioni di mercato, il giocatore viene stimato intorno ai 60 milioni di euro, cifra che il Milan dovrà mettere sul piatto per avviare una trattativa seria.

La complessità della trattativa dipende anche dal momento: Inacio è al Mondiale e rappresenta un asset strategico per lo Sporting, che non può permettersi di indebolirsi durante la stagione. Il Milan avrà quindi bisogno di pazienza e di una proposta concreta per convincere i lusitani a negoziare. La finestra di mercato invernale potrebbe offrire uno scenario diverso rispetto all’estate, quando lo Sporting avrà meno pressioni.

Il Milan continua a muoversi sul mercato della difesa con determinazione. Dopo aver chiuso per Goncalo Ramos in attacco, il focus si è spostato sui centrali, e Inacio rappresenta un’opzione credibile per alzare il livello del reparto. La trattativa richiederà tempo e risorse significative, ma l’interesse concreto del Diavolo verso il difensore dello Sporting è ormai tracciato.