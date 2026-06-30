Milan, difesa da riscrivere: Silva troppo caro, svelati tre nomi concreti come alternativa

Ruben Amorim dovrà attendere prima di avere il difensore centrale che desiderava. Il Milan ha interrotto la trattativa per Antonio Silva del Benfica dopo aver valutato insostenibile la richiesta portoghese: 30 milioni per un giocatore in scadenza tra dodici mesi.

Antonio Silva e il prezzo del no: perché il Milan ha frenato

La società rossonera aveva identificato nel centrale del Benfica il profilo ideale per rinforzare la retroguardia. Silva rappresentava una scelta coerente con il nuovo corso tattico del club, un difensore di livello internazionale capace di elevare gli standard della difesa. Tuttavia, il Benfica ha mantenuto una posizione rigida sul cartellino, chiedendo una cifra spropositata considerando i dodici mesi residui di contratto. Di fronte a questa intransigenza, il Milan ha scelto di abbandonare temporaneamente la pista e valutare alternative concrete sul mercato.

Tiago Gabriel dal Lecce: il ritorno di fiamma rossonero

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan ha riacceso l’interesse per Tiago Gabriel del Lecce, un profilo già sondato nei mesi precedenti. I salentini valutano il difensore centrale 20 milioni di euro, una cifra significativamente inferiore rispetto alla richiesta del Benfica. Gabriel rappresenta un’alternativa concreta: difensore di prospettiva, capace di portare solidità fisica e tecnica alla retroguardia rossonera, con margini di crescita ancora evidenti.

Il vantaggio principale di questa pista risiede nella disponibilità economica: il Milan potrebbe negoziare con il Lecce condizioni più favorevoli, magari includendo bonus legati alle prestazioni o formule alternative di pagamento. Gabriel conosce già la Serie A e ha dimostrato di possedere le qualità richieste per competere a livello europeo.

Stones e Martinez: le opzioni internazionali per la difesa

Due scenari paralleli si aprono verso il mercato estero. John Stones del Manchester City potrebbe rappresentare un’opportunità a costo zero, con il difensore inglese che potrebbe divenire disponibile a parametro zero. Lisandro Martinez, sempre dal Manchester United, rimane un’opzione monitorata attentamente: il difensore argentino è in scadenza nel 2027 e Amorim lo conosce bene dal periodo precedente alla Premier League.

Stones garantirebbe esperienza internazionale e una solidità difensiva già collaudata ai massimi livelli. Martinez, invece, offrirebbe versatilità tattica e una connessione diretta con il nuovo allenatore del Milan, fattore che potrebbe accelerare l’integrazione tattica e ridurre i tempi di ambientamento.

Nei prossimi giorni il Milan dovrà accelerare le valutazioni su questi tre fronti. La finestra di mercato non consente esitazioni: il calciomercato estivo procede velocemente e le alternative per rinforzare la difesa rossonera richiedono decisioni rapide e mirate. Quale tra Tiago Gabriel, Stones e Martinez rappresenterà la scelta definitiva dipenderà da fattori economici, disponibilità reale dei club proprietari e valutazioni tattiche finali dello staff di Amorim per la nuova stagione del Milan.