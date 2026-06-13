Milan-Amorim, voci sempre più convincenti: incontro già avvenuto

Ruben Amorim è il principale candidato per la panchina del Milan. The Athletic conferma: il tecnico portoghese ha avuto un colloquio con il club rossonero la scorsa settimana.

Amorim scavalca la concorrenza: l’offerta del Milan

L’ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United ha superato tutti gli altri profili valutati da Cardinale. Nelle ultime settimane il club aveva sondato Andoni Iraola, poi approdato al Liverpool, Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, Matthias Jaissle e Sebastian Hoeness. Amorim ora è in pole position grazie al colloquio avvenuto in Portogallo, dove il 41enne portoghese risiede dopo l’esonero dal Manchester United dello scorso gennaio.

Inoltre, come affermato da Fabrizio Romano, il tecnico ha dato massima apertura al progetto rossonero.

Amorim durante una partita dalla panchina

Allegri fuori, Amorim dentro: il nuovo progetto rossonero

Max Allegri è stato esonerato circa tre settimane fa dopo il fallimento nella corsa alla qualificazione alla Champions League. Il Milan ora accelera verso una soluzione definitiva per la panchina, con Amorim come principale candidato. La decisione di puntare sul portoghese segna una discontinuità netta rispetto al passato recente, orientandosi verso un profilo meno consolidato ma con margini di crescita.

Il Milan ha già iniziato a muoversi concretamente. Amorim dovrà ora decidere se accettare il progetto rossonero o valutare altre opportunità. Le prossime settimane saranno decisive per definire se il tecnico portoghese sarà il nuovo allenatore del Milan o se la dirigenza dovrà tornare a valutare i profili rimasti in lista.