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Milan-Amorim, voci sempre più convincenti: incontro già avvenuto

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Milan-Amorim, voci sempre più convincenti: incontro già avvenuto
Ruben Amorim con la divisa del Manchester United
Ruben Amorim con giubbotto Manchester United, ritratto in primo piano durante evento ufficiale

Ruben Amorim è il principale candidato per la panchina del Milan. The Athletic conferma: il tecnico portoghese ha avuto un colloquio con il club rossonero la scorsa settimana.

Amorim scavalca la concorrenza: l’offerta del Milan

L’ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United ha superato tutti gli altri profili valutati da Cardinale. Nelle ultime settimane il club aveva sondato Andoni Iraola, poi approdato al Liverpool, Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, Matthias Jaissle e Sebastian Hoeness. Amorim ora è in pole position grazie al colloquio avvenuto in Portogallo, dove il 41enne portoghese risiede dopo l’esonero dal Manchester United dello scorso gennaio.

Inoltre, come affermato da Fabrizio Romano, il tecnico ha dato massima apertura al progetto rossonero.

Amorim in panchina con giubbotto nero e oro, gesticola durante una partita
Amorim durante una partita dalla panchina

Allegri fuori, Amorim dentro: il nuovo progetto rossonero

Max Allegri è stato esonerato circa tre settimane fa dopo il fallimento nella corsa alla qualificazione alla Champions League. Il Milan ora accelera verso una soluzione definitiva per la panchina, con Amorim come principale candidato. La decisione di puntare sul portoghese segna una discontinuità netta rispetto al passato recente, orientandosi verso un profilo meno consolidato ma con margini di crescita.

Il Milan ha già iniziato a muoversi concretamente. Amorim dovrà ora decidere se accettare il progetto rossonero o valutare altre opportunità. Le prossime settimane saranno decisive per definire se il tecnico portoghese sarà il nuovo allenatore del Milan o se la dirigenza dovrà tornare a valutare i profili rimasti in lista.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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