Milan, Amorim vuole due bomber: svelati i due nomi nel mirino

Rúben Amorim ha già tracciato la strada del Milan del futuro: servono due attaccanti con caratteristiche precise, e i nomi circolano già negli ambienti milanisti attraverso i canali dei super agenti.

L’eredità tattica di Allegri e il nuovo 3-4-2-1 di Amorim

Il tecnico portoghese ha iniziato a dialogare con la dirigenza rossonera per delineare i movimenti estivi. Amorim dispone le sue squadre con il 3-4-2-1 o il 3-4-3, assetti che trovano già terreno fertile al Milan: Allegri ha utilizzato il 3-5-2 per tutta la stagione precedente, quindi la squadra conosce già la difesa a tre e il lavoro a tutta fascia degli esterni. Non è una rivoluzione tattica, ma un’evoluzione naturale.

L’allenatore, che allo Sporting Lisbona ha conquistato due titoli nazionali, ha chiesto alla società difensori centrali capaci di impostare dal basso, un centrocampista di qualità in mediana, un esterno sinistro dinamico e un trequartista di destra. Su quest’ultimo punto il progetto prevede lo spostamento di Christian Pulisic a sinistra, con la cessione programmata di Rafa Leão.

Gonçalo Ramos e Darwin Núñez: il modello Gyökeres sostenibile

Amorim ha costruito il suo capolavoro allo Sporting con Viktor Gyökeres, che ha segnato quasi 100 gol sotto la sua guida. Lo svedese incarna il profilo ideale: detta il passaggio, attacca la profondità, è letale sotto rete. Arrivare a Gyökeres, oggi punto di forza dell’Arsenal, è economicamente impossibile. Il Milan però può sfruttare due assi differenti per coprire il ruolo con profili sostenibili.

Jorge Mendes potrebbe facilitare l’arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG. Il portoghese classe 2001 ha subito un drastico calo di minutaggio nella stagione appena conclusa: solo 1.704 minuti in 45 partite, media di 38 minuti a gara. Eppure ha segnato 12 gol e fornito 2 assist, partecipando a una rete ogni 122 minuti. Contratto fino a giugno 2028, valutazione tra 45 e 50 milioni di euro. La formula che circola è il prestito con diritto di riscatto.

Quale è il vantaggio economico decisivo? Ramos percepisce 4 milioni di euro netti annui, mentre Darwin Núñez all’Al-Hilal ne guadagna 12. La differenza di costo gestionale è abissale. Núñez, classe 1999, è seguito dal Milan dai tempi dell’Almería e vive una situazione complicata in Arabia Saudita dopo l’arrivo di Karim Benzema. Ha realizzato 9 gol e 5 assist in 24 presenze nel campionato saudita, con una rete ogni 119 minuti. Valutazione stimata tra 35 e 40 milioni di euro, stesso schema di prestito con riscatto.

La bilancia pende verso Ramos. La connessione lusitana tra Amorim e l’agente Mendes, combinata con uno stipendio inferiore di tre volte rispetto a Núñez, rende il portoghese del PSG attualmente più vicino a vestire la maglia rossonera. Il Milan ha già avviato i contatti e la sessione estiva di calciomercato aprirà ufficialmente il 29 giugno: in quel momento, la ricerca del nuovo bomber di Amorim entrerà nella fase operativa definitiva.