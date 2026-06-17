Milan, cambia tutto! Salta il trasferimento in rossonero: i dettagli

Markus Krosche non arriverà al Milan. L’Eintracht Francoforte ha bloccato completamente la trattativa e ora offre addirittura il rinnovo di contratto al dirigente tedesco, blindando così la sua permanenza oltre il 2028.

La vicenda si era sviluppata negli ultimi giorni con indiscrezioni sul possibile arrivo di Krosche come Head of Football rossonero, insieme al suo collaboratore Timmo Hardung. L’Eintracht ha però fatto capire chiaramente che non era disposta a trattare alcun indennizzo con il Milan. Il club tedesco ha comunicato la volontà di mantenere Krosche al suo posto, soprattutto perché la progettazione della prossima stagione era già avviata. La posizione è risultata irremovibile.

Krosche e il rinnovo con l’Eintracht: la risposta tedesca al Milan

Secondo quanto riportato da Christopher Michel, insider che segue la formazione di Francoforte, il club non solo mantiene Krosche ma gli propone il prolungamento contrattuale. L’attuale accordo scadeva nel 2028: il rinnovo rappresenta un ulteriore consolidamento della posizione del dirigente nella società tedesca. Prima della firma, Krosche dovrà tornare dagli Stati Uniti, dove si recherà per seguire la partita della Germania contro la Costa d’Avorio.

La decisione dell’Eintracht rivela una chiara strategia: non solo respinge le avances del Milan, ma trasforma la situazione a proprio vantaggio. Offrire un rinnovo significa eliminare completamente il rischio di perdere un dirigente di esperienza proprio nel momento in cui la società tedesca stava pianificando il futuro. Krosche rimane dunque legato a Francoforte con un vincolo ancora più solido.

Milan senza Krosche: la ricerca del nuovo profilo dirigenziale

Il Milan dovrà ora cercare alternative per la posizione di Head of Football. La sconfitta su Krosche rappresenta un cambio di rotta significativo nella strategia dirigenziale rossonera, dopo che Amorim era stato nominato allenatore con l’aspettativa di un supporto dirigenziale di livello internazionale. La società rossonera aveva puntato su Krosche per la sua esperienza nel calcio europeo, ma l’intransigenza dell’Eintracht ha chiuso definitivamente questa porta.

La ricerca di un nuovo direttore sportivo o Head of Football diventa ora prioritaria per il Milan, in vista della programmazione della prossima stagione. Le alternative dovranno necessariamente provenire da profili disponibili sul mercato, senza la possibilità di attingere da club che intendono trattenere i propri dirigenti. La mossa dell’Eintracht, offrendo il rinnovo a Krosche, ha di fatto eliminato il Milan dalla corsa.