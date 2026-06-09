Milan, caos anche in uscita: i 4 casi dimenticati per l’estate

Milan, i prestiti di rientro creano un problema gestionale complesso in questa fase di transizione. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il club rossonero dovrà fare i conti con il ritorno di numerosi giocatori dalle rispettive esperienze in prestito.

Bennacer e Musah: i rientri che pesano

Ismael Bennacer torna a Milanello dopo non aver convinto la Dinamo Zagabria a sottoscrivere il riscatto. Lo stesso vale per Yunus Musah, che ha collezionato poche presenze nell’Atalanta in una stagione praticamente da spettatore. Entrambi rappresentano investimenti che non hanno prodotto i risultati attesi. Filippo Terracciano e Warren Bondo rientrano dalla Cremonese con lo stesso status: giocatori in prestito che non hanno trovato squadre interessate al riscatto. La situazione richiede decisioni rapide su quale futuro assegnare a questi elementi in rosa.

I giovani talenti e il caso Camarda

Il capitolo dei giovani è altrettanto articolato. Francesco Camarda sarà automaticamente contro-riscattato dal Milan per 4 milioni di euro dopo il riscatto operato dal Lecce a 3 milioni. Kevin Zeroli torna a disposizione dopo aver diviso la stagione tra Monza e Juve Stabia, mentre Christian Comotto ha disputato una buona annata in Serie B allo Spezia. Alphadjo Cissé rientra con una situazione fisica compromessa, avendo saltato l’ultima parte della stagione al Catanzaro per un grave infortunio. Questi ragazzi alimenteranno il dibattito interno sulla strategia di sviluppo del settore giovanile rossonero.

Chukwueze: il nodo del riscatto economico

Samuel Chukwueze rappresenta il caso più delicato tra i rientri. Il Fulham vorrebbe tenerlo, ma la cifra fissata un anno fa per il riscatto — 26 milioni di euro — risulta spropositata nel contesto attuale del mercato. Se il Milan accettasse di ridimensionare le pretese economiche, il nigeriano potrebbe proseguire l’esperienza londrinese. Altrimenti, il giocatore rientrerebbe nella rosa disponibile per la prossima stagione.

La gestione di questi rientri inciderà significativamente sulla strategia di mercato estivo del Milan. Il club dovrà valutare con freddezza quali elementi reintegrare nel progetto tattico, quali cedere per generare plusvalenze e quali affidare ancora a prestiti specifici. Il calciomercato Milan nei prossimi mesi dipenderà anche da queste decisioni sugli effettivi già in organico.