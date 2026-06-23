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Milan, Cardinale si impunta e blocca tutto: due big già avvisati

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Milan, Cardinale si impunta e blocca tutto: due big già avvisati
Cardinale e il Milan: il presidente rossonero al centro delle dinamiche dirigenziali
Cardinale in abito scuro davanti allo stadio San Siro con logo Milan 1899, circondato da figure in silhouette

Gerry Cardinale ha avviato una campagna diretta di convincimento verso i suoi calciatori più importanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, il proprietario rossonero non intende cedere i nomi più importanti della rosa e ha già telefonato a Christian Pulisic e Luka Modric per assicurarsi la loro permanenza.

Pulisic: il rinnovo fino al 2027 non basta a Cardinale

L’americano possiede già un contratto solido con scadenza 2027, eventualmente estendibile fino al 2028. Eppure Cardinale ha deciso che non è abbastanza. Ha chiuso immediatamente ogni discussione sulla possibilità di una partenza estiva, comunicando chiaramente l’intenzione di prolungare ulteriormente l’accordo. Le trattative riprenderanno dopo il Mondiale, quando tutti gli attori potranno valutare il futuro con lucidità.

La scelta rivela una strategia precisa: Cardinale vuole cristallizzare i migliori talenti della squadra prima che altre big europee possano muoversi. Non è una semplice rassicurazione, bensì una dichiarazione di guerra ai corteggiamenti esterni. Pulisic rimane intoccabile nel progetto rossonero.

Christian Pulisic in maglia Milan durante una partita, con lo stemma rossonero e lo sponsor Emirates visibili
Christian Pulisic con la maglia del Milan

Modric tra Amorim e le pressioni di mercato: cosa farà Cardinale

Più complessa la situazione del croato. Ruben Amorim sta costruendo un piano tattico che coinvolge direttamente Modric, e il proprietario intende supportare questa visione contattandolo personalmente. Il rinnovo non è escluso, anzi rappresenta un’opzione concreta nel tavolo delle trattative. Cardinale ha deciso di non permettere distrazioni durante il Mondiale: la conversazione vera arriverà dopo.

Quale messaggio emerge da queste mosse? Che il Milan vuole interrompere il ciclo delle partenze e costruire stabilità attorno ai propri asset migliori. Non è una reazione difensiva, ma un’offensiva progettuale. Le chiamate di Cardinale si estendono anche a Rafael Leao e Mike Maignan. Al francese è stato già chiesto di restare, mentre con Leao la porta rimane aperta a una continuazione del rapporto.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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