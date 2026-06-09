Milan, c’è la data per la scelta definitiva sul nuovo corso: i dettagli

Entro venerdì il Milan definirà il ruolo di Ralf Rangnick nella propria struttura. La dirigenza rossonera ha deciso di chiudere le valutazioni e comunicare le scelte decisive per il nuovo progetto sportivo.

Rangnick al Milan: la risposta attesa entro una settimana

Il dirigente tedesco rappresenta il candidato principale per assumere responsabilità centrali nell’area tecnica milanista. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, la società non intende prolungare ulteriormente i tempi e ha fissato una scadenza precisa per le comunicazioni ufficiali. Le prossime ore definiranno se Rangnick accetterà l’incarico proposto dal club rossonero o se la trattativa si concluderà diversamente.

La fretta del Milan non è casuale. La stagione appena conclusa ha lasciato evidenti carenze organizzative e di programmazione. Senza una guida tecnica stabile, la società non può procedere con le scelte di mercato necessarie per competere nella prossima Serie A. La definizione della struttura dirigenziale è il primo tassello di una ricostruzione che non ammette ulteriori ritardi.

Dalla dirigenza alle scelte sulla panchina: la cascata di decisioni

Le decisioni su Rangnick e l’assetto tecnico determineranno direttamente le mosse relative all’allenatore. Il Milan ha due profili in pole position: Adi Hütter mantiene il favore della dirigenza, con Jaissle leggermente indietro nelle preferenze. Fino a quando non sarà chiaro chi guiderà il progetto sportivo complessivo, il club non può formalizzare l’ingaggio del nuovo tecnico di panchina.

Quale sarà il modello organizzativo scelto dal Milan? Se Rangnick assumerà un ruolo di supervisione tattica generale, avrà voce decisiva sulla scelta dell’allenatore. Se invece il suo incarico si limiterà alla riorganizzazione dell’area tecnica, il nuovo tecnico avrà maggiore autonomia nelle decisioni di campo. La struttura che emergerà entro venerdì spiegherà quali nomi verranno effettivamente contattati nei giorni successivi.

Il mercato resta in sospeso fino alle scelte organizzative

Nessun movimento concreto di calciomercato può avanzare senza una guida tecnica definita. Il Milan ha identificato diversi profili nel mirino: Christensen in difesa, Alaba come possibile parametro zero, Favasuli tra i giovani talenti da monitorare. Tuttavia, l’arrivo di ogni giocatore dipende dalle indicazioni che verranno dalla nuova struttura organizzativa.

La settimana in corso rappresenta il vero crocevia della stagione estiva. Entro venerdì il Milan comunicherà le proprie scelte su Rangnick e sulla riorganizzazione dell’area tecnica, aprendo la strada alle successive decisioni su panchina e mercato. Solo allora il club potrà procedere con rapidità nella costruzione della rosa per il prossimo campionato, evitando di arrivare al ritiro precettato senza avere una visione tattica e organizzativa consolidata.