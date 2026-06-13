Milan, clamoroso ribaltone con Glasner: Romano annuncia tutto!

Glasner non ha sottoscritto alcun accordo con il Milan. La trattativa resta in sospeso mentre il tecnico austriaco attende una risposta concreta dalla dirigenza rossonera sul progetto sportivo.

Glasner in standby: cosa è accaduto nell’incontro di martedì

Secondo quanto rivela Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, l’incontro tra Oliver Glasner e la dirigenza del Milan della scorsa settimana ha avuto una durata di sei ore, ma non ha prodotto un accordo vincolante. Durante quella riunione, Glasner ha esposto le proprie idee mentre il Milan ha presentato il proprio progetto. Nessun impegno è stato sottoscritto.

punto cruciale è che Glasner continua ad aspettare una risposta dal club rossonero, mentre ha messo in standby altre proposte ricevute. Il tecnico spera di ricevere un feedback concreto dal Milan, ma fino a oggi non lo ha avuto. La situazione rimane in bilico: Glasner vuole capire se il Milan intende procedere realmente con lui o se sta valutando altre opzioni.

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Jaissle e Amorim: gli altri candidati rimangono in corsa

Accanto a Glasner, il Milan continua a valutare altri profili. Matthias Jaissle ha avuto un nuovo contatto diretto con il club. Ruben Amorim rappresenta un’alternativa concreta, sebbene riceva meno attenzione mediatica rispetto agli altri candidati. Entrambi rimangono in corsa per la panchina rossonera e i contatti sono costanti, mentre Glasner resta in attesa di sviluppi.

La rottura tra il Milan e Ralf Rangnick ha creato una situazione di incertezza sulla guida tecnica. Glasner, Jaissle e Amorim sono i nomi principali sul tavolo, ma nessuno di essi ha ancora firmato un contratto definitivo. Cardinale sta procedendo con cautela, senza fretta apparente, mentre i candidati rimangono in una condizione di sospensione.

Il Milan non ha comunicato una scadenza precisa per la decisione finale. Glasner continua a sperare in un segnale positivo dalla società, ma la mancanza di feedback da parte del club rossonero alimenta l’incertezza. Lo scenario per le prossime settimane rimane aperto: la scelta della panchina del Milan avrà un impatto diretto sulla costruzione della squadra per il calciomercato estivo.