Milan, con Amorim cambia il futuro del giocatore? Le ultime

Rafa Leao rimane sul mercato del Milan mentre Amorim studia il portoghese. L’incompatibilità tattica tra il gioco del nuovo tecnico e le caratteristiche dell’ala potrebbe accelerare l’addio, come riporta La Gazzetta.

Leao e il 3-4-3 di Amorim: ruoli inconciliabili

Nel sistema tattico che Amorim praticava a Manchester, gli esterni non ricevono il compito di saltare l’uomo in fascia. Invece devono convergere verso il centro, creando spazi per le ali e modificando completamente il loro profilo di giocatore. Leao ha costruito la sua carriera sul dribbling laterale e sulla capacità di attaccare lo spazio in profondità, esattamente l’opposto di ciò che il tecnico portoghese richiede. L’adattamento non è impossibile, ma comporterebbe una rieducazione tattica profonda, ben diversa da quella già fallita con Allegri. Nel 3-4-2-1, l’alternativa che Amorim potrebbe proporre, la situazione peggiora ulteriormente: il portoghese non avrebbe semplicemente spazio nel sistema, relegato a ruolo marginale o panchinaro permanente.

Il precedente con Fonseca e Conceiçao: nessun aiuto dalla nazionalità

La storia recente del Milan con gli allenatori portoghesi non incoraggia. Fonseca arrivò due anni fa con il favore del pronostico, persino raggiungendo Leao nel ritiro del Portogallo durante l’Europeo per instaurare un rapporto di fiducia. Quella intesa promettente si trasformò in disastro, peggiorato ulteriormente con Conceiçao. La nazionalità condivisa non ha mai garantito sintonia tattica o gestionale. Amorim, nel suo passato a Manchester, non ha mostrato remore nel provare a disfarsi dei profili più problematici dal punto di vista caratteriale. La dinamica suggerisce che il nuovo tecnico non avrà particolari motivi per trattenere un giocatore costantemente in conflitto con il progetto.

Il Milan chiede cinquanta milioni per Leao, cifra che la stagione appena conclusa non rende scontata sul mercato. Solo un Mondiale da protagonista potrebbe modificare le valutazioni dei club interessati. Inghilterra e Spagna rimangono le destinazioni preferite dal portoghese, con la Premier League come scelta prioritaria. Senza una performance internazionale di rilievo, le porte dei grandi club resteranno chiuse.

La permanenza forzata: un incubo tattico e ambientale

Cosa accadrebbe se Leao restasse al Milan per assenza di offerte congrue? L’ambiente di San Siro lo massacrerebbe psicologicamente dopo anni di tensioni e il desiderio pubblicamente manifestato di andare via. Dal punto di vista tattico, la situazione risulterebbe ancora più complicata, poiché il giocatore dovrebbe reinventarsi dentro uno schema che non lo valorizza.

Amorim pratica un calcio intenso basato su pressione alta e lavoro importante degli esterni, ma secondo logiche molto diverse da quelle di Leao. Nel 3-4-3, l’ala portoghese dovrebbe convergere verso il centro invece di attaccare la profondità, sacrificando le sue qualità migliori. Nel 3-4-2-1 semplicemente non avrebbe ruolo. Nessuno dei due sistemi consente al Milan di sfruttare il potenziale offensivo del giocatore. Una permanenza forzata si tradurrebbe in stagioni di frustrazione reciproca, con Leao confinato a ruoli marginali e il tecnico costretto a gestire un giocatore che non rientra nei suoi piani.

I prossimi giorni chiariranno le intenzioni di Amorim. Le sue dichiarazioni pubbliche su Leao definiranno il futuro del calciomercato Milan. Se il tecnico non lo ritiene funzionale al progetto, l’addio diventerà inevitabile anche senza offerte di alto livello, trasformando la situazione da problema di valutazione economica a questione di compatibilità tattica e gestionale.