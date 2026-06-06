Milan, cresce l’ipotesi dell’addio: un super big può firmare con la Juventus!

Mike Maignan torna a essere una pista concreta per la Juventus, nonostante il rinnovo fino al 2031 sottoscritto di recente con il Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno già individuato i candidati per sostituire Di Gregorio nella stagione 2026/27.

Juventus: Maignan tra i nomi caldi per il dopo Di Gregorio

A Torino hanno deciso che Michele Di Gregorio non sarà il portiere titolare tra due anni. L’arrivo di Alisson è sfumato all’ultimo, così Comolli ha allargato le ricerche: Guglielmo Vicario rimane in pole position, ma la lista comprende anche Gonzalo Montiel e Mike Maignan. Il portiere francese rappresenta un’opzione affascinante proprio perché già collaudato in Serie A e ancora in piena forza atletica.

Maignan ha firmato il rinnovo con il Milan, ma le circostanze che lo circondavano al momento della firma sono cambiate radicalmente. L’addio di Allegri dalla panchina bianconera e l’incertezza dirigenziale milanista hanno creato uno scenario completamente diverso. La Juventus lo aveva già trattato prima del prolungamento: ora quella strada potrebbe riaprirsi concretamente.

Milan: il caos dirigenziale mette in dubbio anche i big

Il turbine che investe il Milan non risparmia nemmeno i giocatori che hanno scelto di rinnovare. La situazione tattica e organizzativa del club ha subito uno stravolgimento: l’assenza di certezze sulla continuità progettuale induce i big a riflettere sulla convenienza di restare. Maignan non è più saldamente ancorato al progetto rossonero come poteva sembrare al momento della firma.

Quali sono le reali intenzioni del portiere francese? Le prossime settimane lo diranno. La risposta dipenderà dall’allineamento tra i piani di Maignan e quelli del nuovo Milan di Cardinale. Se il club non riuscirà a trasmettere stabilità e ambizioni credibili, il rinnovo potrebbe trasformarsi in una dichiarazione di intenti destinata a restare sulla carta.

Scenario futuro: quando la Juventus potrebbe affondare il colpo

Se il Milan continuerà a navigare nel caos e Maignan non vedrà concretizzarsi un progetto vincente, la Juventus avrà il terreno fertile per una trattativa seria. Comolli potrebbe presentare un’alternativa affascinante: una squadra stabile, con una chiara gerarchia tattica e obiettivi chiari per il calciomercato Milan dei prossimi anni. Il portiere francese incarna esattamente il profilo che serve ai bianconeri per costruire una difesa solida e affidabile nel medio termine.