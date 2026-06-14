Milan, da partente a certezza? L’annuncio sul suo futuro!

Il prossimo, sarà l’anno di Ardon Jashari: il centrocampista svizzero è sicuro del suo rilancio nella stagione a venire, dato che sarà totalmente recuperato dall’infortunio che lo ha tormentato in passato e non gli ha permesso di dimostrare il suo vero valore.

Jashari si rilancia: parole di speranza per il futuro

Ardon Jashari sta per tornare alla massima forma: il centrocampista del Milan, impegnato con la sua Svizzera al Mondiale, ha rilasciato alcune parole di grande ottimismo per il futuro ai microfoni del Corriere del Ticino, in cui manifesta tutta la sua volontà di fare bene e trovare continuità nella prossima stagione. Sarebbe una seconda grande possibilità in rossonero, allontanando le voci di mercato che lo hanno coinvolto.

Ecco quanto sostenuto da Jashari: