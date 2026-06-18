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Milan, dopo Amorim si punta al colpo in dirigenza: ci sono aggiornamenti

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Milan, dopo Amorim si punta al colpo in dirigenza: ci sono aggiornamenti
Maldini in tribuna durante una partita del Milan
Paolo Maldini in tribuna allo stadio San Siro durante una partita del Milan, in conversazione con ospiti

Devin Ozek rimane tra i candidati principali del Milan per il ruolo di direttore sportivo. Come rivela Gianluca Di Marzio, la società rossonera tiene il nome dell’esperto dirigente in cima alla lista.

Ozek e il Milan: nessun contatto ancora

La situazione è ancora in una fase iniziale. Tra il club rossonero e Ozek non si sono registrati contatti diretti fino a questo momento. La volontà del Milan di affidarsi a una figura di esperienza nel ruolo di ds c’è, soprattutto dopo l’arrivo di Ruben Amorim in panchina.

L’approdo del nuovo allenatore non ha modificato le priorità della dirigenza sul fronte organizzativo. La ricerca di un direttore sportivo che possa operare con autonomia e visione strategica continua a rappresentare un pilastro della programmazione futura. Ozek, con il suo profilo internazionale, incarna esattamente questo profilo.

Krosche resta a Francoforte: la lista si stringe

Nel frattempo, Krosche si allontana sempre più dal Milan. Secondo l’esperto di mercato, l’alternativa tedesco sembra orientato verso la permanenza all’Eintracht Francoforte, riducendo così le opzioni disponibili per i rossoneri. Questo movimento lascia Ozek ancora più in evidenza tra le scelte possibili.

La società ha già valutato diverse piste, ma la resistenza dei club nel lasciar partire i propri direttori sportivi complica le operazioni. Francoforte rappresenta un progetto consolidato per Krosche, rendendo difficile un eventuale trasferimento a Milano.

Il prossimo passo del Milan nel calciomercato

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i primi contatti formali tra le parti. Il Milan accelererà nella definizione del ruolo di direttore sportivo, consapevole che la ricostruzione organizzativa è prioritaria rispetto alla campagna acquisti estiva. Ozek rimane il candidato principale per guidare il progetto tecnico del club rossonero.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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