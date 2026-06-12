Milan, dubbi sulla permanenza nel club: ritiro decisivo per il mercato

Andrej Kostic è pronto a farsi valere nella sua nuova esperienza al Milan. L’attaccante, in arrivo dal Partizan Belgrado, è un nome in bilico come possibile partente in prestito o addirittura come “relegato” nel Milan Futuro, ma farà di tutto per convincere della sua prontezza per la prima squadra nel ritiro estivo.

Kostic ci prova in ritiro: vuole restare in prima squadra

L’acquisto di Andrej Kostic dal parte del Milan è un’operazione dal forte valore lungimirante: l’attaccante montenegrino, assieme al futuro quasi garantito di Francesco Camarda, può dare grande speranza ai rossoneri. Tuttavia, potrebbe rappresentare un’idea interessante già per il presente rossonero: vuole rimanere in rosa in prima squadra e, come segnala La Gazzetta dello Sport, farà di tutto per farsi notare nel corso del ritiro estivo e nel corso dei match amichevoli. Insomma, la fame è molta e l’ormai ex Partizan Belgrado non vuole partire in prestito senza nemmeno avere la chance di giocarsi le sue carte. Nel nuovo Milan però, tutti saranno in dubbio.