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Milan, dubbi sulla permanenza nel club: ritiro decisivo per il mercato

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Milan, dubbi sulla permanenza nel club: ritiro decisivo per il mercato
Incertezza sulla permanenza di Kostic
Kostic resta? Il ritiro sarà determinante

Andrej Kostic è pronto a farsi valere nella sua nuova esperienza al Milan. L’attaccante, in arrivo dal Partizan Belgrado, è un nome in bilico come possibile partente in prestito o addirittura come “relegato” nel Milan Futuro, ma farà di tutto per convincere della sua prontezza per la prima squadra nel ritiro estivo.

Kostic ci prova in ritiro: vuole restare in prima squadra

L’acquisto di Andrej Kostic dal parte del Milan è un’operazione dal forte valore lungimirante: l’attaccante montenegrino, assieme al futuro quasi garantito di Francesco Camarda, può dare grande speranza ai rossoneri. Tuttavia, potrebbe rappresentare un’idea interessante già per il presente rossonero: vuole rimanere in rosa in prima squadra e, come segnala La Gazzetta dello Sport, farà di tutto per farsi notare nel corso del ritiro estivo e nel corso dei match amichevoli. Insomma, la fame è molta e l’ormai ex Partizan Belgrado non vuole partire in prestito senza nemmeno avere la chance di giocarsi le sue carte. Nel nuovo Milan però, tutti saranno in dubbio.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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