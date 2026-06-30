Milan, eccolo il trequartista per Amorim: Mendes accelera per il portoghese

Francisco Trincão diventa il primo obiettivo del Milan per il nuovo assetto tattico di Rúben Amorim. Il portoghese dello Sporting Lisbona, secondo Tuttosport, rappresenta la soluzione principale per il ruolo di trequartista destro.

Trincão al Milan: la strategia di Amorim per il 3-4-2-1

Il cambio di modulo dalla difesa a tre dell’era Allegri al 3-4-2-1 di Amorim richiede una ridefinizione completa del reparto offensivo rossonero. Non si tratta semplicemente di aggiungere un giocatore: serve una rivisitazione tattica che coinvolge almeno tre o quattro elementi pronti a ruotarsi nel corso della stagione. Nkunku e Pulisic dietro Gonçalo Ramos formano il nucleo ideale, ma con tre competizioni da disputare il Milan ha bisogno di alternative di qualità.

Trincão conosce perfettamente i meccanismi del progetto. Ha giocato sotto Amorim allo Sporting Lisbona, ha assorbito i principi tattici e possiede le caratteristiche fisiche e tecniche richieste: mancino naturale, velocità di esecuzione, capacità di aprire il gioco dalla trequarti. La valutazione di 40 milioni di euro fissata dallo Sporting rappresenta una cifra realistica per un giocatore di questa categoria.

Jorge Mendes e il ruolo decisivo nella trattativa

Il procuratore portoghese accelera le manovre. Mendes intrattiene rapporti consolidati con il Milan da anni: una circostanza che semplifica notevolmente i negoziati. Non ci sono tensioni di base, non ci sono intermediari ostili, non ci sono conflitti pregressi tra le parti. Il terreno è già preparato per una discussione seria e costruttiva sulla fattibilità dell’operazione.

Trincão ha già tentato l’esperienza al Barcellona anni fa, un periodo che lo ha frenato nel sviluppo della carriera. Allora era acerbo, incapace di competere con i ritmi della Liga spagnola e della squadra blaugrana. Oggi la situazione è radicalmente diversa: il calciatore ha accumulato esperienza internazionale significativa, ha consolidato la personalità tattica, ha dimostrato di saper incidere in competizioni di alto livello.

I numeri di Trincão: 13 gol e 18 assist nell’ultima stagione

La scorsa annata allo Sporting Lisbona parla chiaro: 13 reti e 18 assist in 54 partite tra Serie A lusitana, Champions League e coppe nazionali. Sono cifre che certificano un contributo concreto, non marginale, sia nella fase offensiva che nella creazione del gioco. Per un trequartista, questa produttività rappresenta uno standard elevato. Non si tratta di numeri gonfiati da campionati minori: la Champions League è il termometro più affidabile della qualità reale.

Se Trincão dovesse saltare per motivi economici o di valutazione, il Milan ha già identificato un’alternativa interna. Mattia Liberali rappresenta un’opzione percorribile: Amorim lo conosce, ha già lavorato con lui, sa esattamente come integrarlo nel sistema. La separazione di un anno fa non ha cancellato la stima reciproca, anzi potrebbe trasformarsi in un vantaggio negoziale per il Diavolo.

Il calendario del mercato estivo e le scadenze di Amorim

La finestra estiva 2026 offre al Milan uno spazio temporale sufficientemente ampio per completare le trattative senza fretta eccessiva. Tuttavia, Amorim avrà bisogno di conoscere la rosa definitiva con qualche settimana di anticipo rispetto all’inizio della preparazione estiva. Giugno e luglio saranno decisivi per capire se Mendes riuscirà a sbloccare l’operazione Trincão oppure se il Milan dovrà virare su altre soluzioni.

Lo Sporting Lisbona non ha motivi urgenti di vendita: il contratto di Trincão scade nel 2030, il club è finanziariamente stabile, non subisce pressioni esterne. Ciò significa che il prezzo resterà alto, anche se la disponibilità del giocatore a trasferirsi in una big europea potrebbe facilitare gli accordi. Il Milan e il portoghese hanno le stesse priorità: una sfida competitiva a livello europeo con un allenatore che conosce già il giocatore nel dettaglio.