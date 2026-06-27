Milan, entra in gioco Mendes e accelera: la proposta del Barcellona

Jorge Mendes ha proposto Marc Casadó al Milan sfruttando i contatti aperti per Ramos. Il centrocampista del Barcellona, classe 2003, rappresenta l’obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo rossonero.

Casadó: il profilo che Mendes offre al Milan

Il super agente portoghese ha messo sul tavolo il mediano spagnolo come alternativa per la mediana, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo ‘Sport’.

Casadó, cresciuto nella Masia blaugrana, ha accumulato 75 presenze con il Barcellona, di cui 34 nella scorsa stagione. La proposta di Mendes prevede un prestito con diritto di riscatto, formula che il Milan potrebbe gradire per contenere l’esborso immediato dopo l’investimento da 74 milioni su Ramos.

Il centrocampista ha rifiutato le offerte dall’Arabia Saudita, scegliendo di restare in Europa. Ha aperto concretamente al trasferimento in Serie A, un segnale importante sulla sua volontà di giocare in Italia. Sotto la gestione di Hansi Flick al Barcellona trova sempre meno spazio: il club catalano spinge per la cessione definitiva per ridurre il monte ingaggi e la valutazione parte da 20 milioni di euro.

La concorrenza del Betis frena l’operazione

Il Betis Siviglia segue Casadó da tempo e rappresenta un ostacolo concreto. La pista milanista resta la più calda, ma il vantaggio non è scontato. Prima di chiudere l’operazione, il Milan deve risolvere il sovraffollamento a centrocampo: Youssouf Fofala e Ruben Loftus-Cheek sono i principali candidati all’addio, ma finora non sono arrivate offerte ufficiali da altri club.

Quale ruolo gioca Casadó nel progetto di Amorim? Un mediano con visione di gioco superiore e intelligenza tattica spiccata, capace di giocare sia in fase di costruzione che di copertura. Non è una mezzala offensiva ma un regista moderno, profilo che potrebbe completare la mediana rossonera se Fofana dovesse partire.