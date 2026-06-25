Calciomercato del Milan

Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Premier League: formula a sorpresa!

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Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Premier League: formula a sorpresa!
Giocatore rossonero con pallone davanti al San Siro, logo ACM e segnaletica Premier League visibili
Giocatore del Milan in maglia rossonera con pallone di fronte allo stadio San Siro, con cartelli Premier League e Milano sullo sfondo

Nicolas Jackson rappresenta il profilo cercato dal Milan per rinforzare l’attacco. Il Chelsea è disposto a discutere per un affare in prestito con diritto di riscatto, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

Jackson e il Milan: il prestito oneroso come soluzione

Ruben Amorim ha posto una condizione non negoziabile ai vertici rossoneri: l’attaccante deve essere funzionale alla sua filosofia tattica. Jackson del Chelsea soddisfa i parametri richiesti. Il 25enne senegalese ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Bayern Monaco, dove ha maturato esperienza europea pur non essendo protagonista assoluto. Ha segnato 8 gol in Bundesliga e 3 in Champions League, aggiungendo 4 assist complessivi. I bavaresi hanno scelto di non riscattarlo, ma il giocatore torna a Londra con un campionato vinto e una consapevolezza tattica che potrebbe risultare preziosa per affrontare l’Europa League con ambizioni concrete.

Nicolas Jackson in maglia Bayern Monaco con gesto celebrativo, le mani alle orecchie
Nicolas Jackson indossa la maglia del Bayern Monaco

Chelsea-Milan: asse sempre caldissimo

Trovare l’intesa economica non sarà automatico. Il Milan dovrà presentarsi a Londra con proposte costruite su formule flessibili: un prestito oneroso con diritto di riscatto replica lo schema già utilizzato dal Bayern, oppure un obbligo condizionato a determinati parametri di rendimento. I due club hanno consolidato una connessione commerciale negli ultimi anni. Nell’estate precedente è arrivato Nkunku, prima ancora Felix, Pulisic, Loftus-Cheek, Tomori, Giroud, Bakayoko hanno transitate tra Londra e Milano. Jackson non è l’unica pista offensiva. Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain circola negli studi del club rossonero come alternativa più costosa e più complessa.

Quale strada sceglierà il Milan tra le due alternative? Jackson offre immediatezza, una formula negoziale già collaudata con il Chelsea e un background europeo consolidato. Ramos rappresenta un profilo più ambizioso ma espone il club a rischi maggiori di complicazione burocratica e concorrenziale.

La finestra di luglio si avvicina e Amorim avrà il tempo necessario per definire i contorni dell’operazione una volta sbarcato in Italia a inizio mese. Jackson rimane il candidato più concreto per il ruolo di punta nel 3-4-2-1 del Milan, con il Chelsea disposto a discutere sulla formula pur mantenendo esigenze economiche significative.

Redazione SpaziMilan
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