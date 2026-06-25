Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Premier League: formula a sorpresa!

Nicolas Jackson rappresenta il profilo cercato dal Milan per rinforzare l’attacco. Il Chelsea è disposto a discutere per un affare in prestito con diritto di riscatto, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

Jackson e il Milan: il prestito oneroso come soluzione

Ruben Amorim ha posto una condizione non negoziabile ai vertici rossoneri: l’attaccante deve essere funzionale alla sua filosofia tattica. Jackson del Chelsea soddisfa i parametri richiesti. Il 25enne senegalese ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Bayern Monaco, dove ha maturato esperienza europea pur non essendo protagonista assoluto. Ha segnato 8 gol in Bundesliga e 3 in Champions League, aggiungendo 4 assist complessivi. I bavaresi hanno scelto di non riscattarlo, ma il giocatore torna a Londra con un campionato vinto e una consapevolezza tattica che potrebbe risultare preziosa per affrontare l’Europa League con ambizioni concrete.

Nicolas Jackson indossa la maglia del Bayern Monaco

Chelsea-Milan: asse sempre caldissimo

Trovare l’intesa economica non sarà automatico. Il Milan dovrà presentarsi a Londra con proposte costruite su formule flessibili: un prestito oneroso con diritto di riscatto replica lo schema già utilizzato dal Bayern, oppure un obbligo condizionato a determinati parametri di rendimento. I due club hanno consolidato una connessione commerciale negli ultimi anni. Nell’estate precedente è arrivato Nkunku, prima ancora Felix, Pulisic, Loftus-Cheek, Tomori, Giroud, Bakayoko hanno transitate tra Londra e Milano. Jackson non è l’unica pista offensiva. Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain circola negli studi del club rossonero come alternativa più costosa e più complessa.

Quale strada sceglierà il Milan tra le due alternative? Jackson offre immediatezza, una formula negoziale già collaudata con il Chelsea e un background europeo consolidato. Ramos rappresenta un profilo più ambizioso ma espone il club a rischi maggiori di complicazione burocratica e concorrenziale.

La finestra di luglio si avvicina e Amorim avrà il tempo necessario per definire i contorni dell’operazione una volta sbarcato in Italia a inizio mese. Jackson rimane il candidato più concreto per il ruolo di punta nel 3-4-2-1 del Milan, con il Chelsea disposto a discutere sulla formula pur mantenendo esigenze economiche significative.