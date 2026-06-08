Milan, il nuovo direttore sportivo arriva dalla Bundesliga: svelato il nuovo nome

Devin Özek entra nel casting per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Come rivela il Corriere della Sera, i rossoneri hanno avviato i primi contatti esplorativi con il dirigente tedesco.

Chi è Özek: l’architetto del Bayer Leverkusen

Classe 1995, nato a Monaco di Baviera da madre tedesca e padre turco, Özek rappresenta il profilo del dirigente moderno. Poliglotta e fortemente orientato ai dati, ha iniziato la sua carriera nel 2020 al Bayer Leverkusen come osservatore e specialista nei rapporti internazionali. Nel 2022 la promozione decisiva: assistente delegato accanto al direttore sportivo Simon Rolfes.

Da quel binomio strategico è scaturito il ciclo straordinario delle “Aspirine” guidate da Xabi Alonso. Özek ha coordinato in prima persona l’area scouting, la ricerca dei talenti e la pianificazione finanziaria, gestendo trattative complesse in entrata e in uscita. Il Bayer ha vinto la Bundesliga 2024 polverizzando ogni record di imbattibilità: quella vittoria porta la firma anche sua.

Özek e il philosophy del player trading

Il profilo del dirigente tedesco si sposa naturalmente con le linee guida del fondo RedBird. Per Özek, saper vendere e generare plusvalenze non è un ripiego, ma uno dei pilastri della gestione sportiva.

La sua metodologia si fonda su tre pilastri: comprendere il contesto economico e culturale del club; creare un’identità calcistica riconoscibile; allineare la scelta dell’allenatore a questa filosofia, così da cambiare guida tecnica senza rivoluzionare l’ossatura della rosa. È esattamente quello che serve a una squadra che ha cambiato tre allenatori in due anni.

Fenerbahçe con Mourinho e il mercato libero

L’ultima esperienza di Özek risale alla stagione 2025-2026: direttore sportivo del Fenerbahçe, dove ha collaborato direttamente con José Mourinho. Un’esperienza di alto livello che ha aggiunto ulteriore spessore al suo profilo. Chiusa l’avventura a Istanbul, il dirigente si trova attualmente libero sul mercato.

Il Milan valuta se inserire Özek come direttore sportivo autonomo oppure in tandem con Ralf Rangnick, qualora il manager tedesco dovesse assumere il controllo totale dell’area tecnica. L’alternativa resta Johannes Spors, ex Genoa, legato storicamente a Rangnick dalle esperienze in Bundesliga. La decisione sulla struttura tecnica del Milan determinerà quale profilo verrà effettivamente scelto per guidare il prossimo calciomercato.