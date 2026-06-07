Milan, novità Rangnick: dagli incontri alla situazione Ibrahimovic

Ralf Rangnick ha posto condizioni non negoziabili al Milan per accettare il ruolo di direttore tecnico: due colloqui con Gerry Cardinale hanno rivelato le vere tensioni dietro la trattativa, con Zlatan Ibrahimovic al centro del conflitto.

Il ct dell’Austria ha parlato due volte con Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Non si tratta di semplici discussioni di cortesia. Rangnick vuole scegliere l’allenatore, il direttore sportivo, la filosofia delle giovanili e degli scout. Ma soprattutto pretende libertà totale di operato, senza interferenze da chi non siede ufficialmente in dirigenza.

Ibrahimovic consulente, non dirigente: il nodo vero

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il vero ostacolo non è la struttura tecnica del Milan. È il ruolo di Ibrahimovic. Il consulente di Cardinale non è un dirigente ufficiale, eppure la sua influenza sul club ha generato conflitti in passato. Rangnick pretende chiarezza su questo punto: non vuole scontri latenti con una figura grigia che potrebbe condizionare le sue scelte. Vuole sapere esattamente dove finisce il potere di Ibrahimovic e dove inizia il suo.

L’Austria ha proposto al suo ct il prolungamento fino all’Europeo del 2028. Rangnick rifiuta di decidere il suo futuro in sospeso. Pretende una risposta netta dal Milan prima che la Nazionale austriaca inizi il percorso verso i Mondiali 2026. Un sì o un no, senza mezze misure, senza promesse vaghe.

Cardinale deve scegliere: unità o paralisi

Il proprietario rossonero ha già rivoluzionato il club esonerando Massimiliano Allegri e azzerando la dirigenza precedente. Ora affronta una prova ancora più delicata. Accettare le richieste di Rangnick significa dare a un tecnico esterno il controllo totale della visione calcistica del Milan. Significa limitare il ruolo informale di Ibrahimovic. Significa costruire un progetto dove non ci sono margini per improvvisazioni o conflitti sotterranei.

Rifiutare Rangnick apre la porta a Ramon Planes, ma ogni giorno di ritardo costa credibilità. I giocatori attendono chiarezza sulla linea tecnica. Gli altri club osservano il caos interno. Il tempo stringe perché le decisioni sul calciomercato Milan non possono aspettare una risoluzione lenta di queste tensioni organizzative.

La prossima settimana sarà decisiva. Cardinale e Rangnick si vedranno di nuovo, oppure il Milan guarderà altrove. Non esistono compromessi su questo punto: il direttore tecnico che arriverà avrà bisogno di pieni poteri per ricostruire credibilità e risultati. Rangnick ha semplicemente detto a voce alta quello che ogni professionista sa: senza autorità reale, il progetto fallisce.